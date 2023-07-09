Глава Минобороны Украины рассказал в эфире телемарафона, что должен быть другой подход, максимальная цифровизация. По словам высокопоставленного чиновника, бывшие военкоматы должны стать, условно говоря, ЦНАПами, пишет 24 Канал.

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Что сказал Резников о прекращении призыва в Украине

Вот тогда это будет понятно для населения, не будут их (ЦНАПов – 24 Канал) бояться, стоять в очереди, страдать в скитаниях. Нам нужно менять подход, нужно отменять призыв, делать профессиональную армию, но делать понятный послойный реестр резерва на случай полномасштабной войны, на случай вторжения,

– заявил Алексей Резников.

По его словам, это значит, что главный капитал – люди, с которыми нужно работать. Министр напомнил, что в Украине система учета – старосоветская, потому что за нее отвечают руководители предприятий.

"У нас сегодня огромное количество украинцев, самозанятых лиц, и выпадающих из этого направления. Поэтому задач много и мы знаем, что делать", – заявил глава Минобороны.

Украина откажется от военного призыва: коротко