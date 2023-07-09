Глава Міноборони України розповів у ефірі телемарафону, що має бути інший підхід, максимальна цифровізація. За словами високопосадовця, колишні військкомати мають стати, умовно кажучи, ЦНАПами, пише 24 Канал.

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От тоді це буде зрозуміло для населення, не будуть їх (ЦНАПів – 24 Канал) боятися, стояти в черзі, потерпати в поневірянні. Нам треба змінювати підхід, треба скасовувати призов, робити професійну армію, але робити зрозумілий пошаровий реєстр резерву на випадок повномасштабної війни, на випадок вторгнення,

– заявив Олексій Резніков.

За його словами, це значить, що головний капітал – люди, з якими треба працювати. Міністр пригадав, що в Україні система обліку – старорадянська, тому що за неї відповідають керівники підприємств.

"У нас сьогодні величезна кількість українців, які самозайняті особи, та випадають з цього напрямку. Тому задач багато і ми знаємо, що робити", – заявив глава Міноборони.

Україна відмовиться від військового призову: коротко