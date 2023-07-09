Глава Міноборони України розповів у ефірі телемарафону, що має бути інший підхід, максимальна цифровізація. За словами високопосадовця, колишні військкомати мають стати, умовно кажучи, ЦНАПами, пише 24 Канал.
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Що сказав Резніков про припинення призову в Україні
От тоді це буде зрозуміло для населення, не будуть їх (ЦНАПів – 24 Канал) боятися, стояти в черзі, потерпати в поневірянні. Нам треба змінювати підхід, треба скасовувати призов, робити професійну армію, але робити зрозумілий пошаровий реєстр резерву на випадок повномасштабної війни, на випадок вторгнення,
– заявив Олексій Резніков.
За його словами, це значить, що головний капітал – люди, з якими треба працювати. Міністр пригадав, що в Україні система обліку – старорадянська, тому що за неї відповідають керівники підприємств.
"У нас сьогодні величезна кількість українців, які самозайняті особи, та випадають з цього напрямку. Тому задач багато і ми знаємо, що робити", – заявив глава Міноборони.
Україна відмовиться від військового призову: коротко
- Денис Шмигаль заявив, що Україна планує відмовиться від призову в армію у тому вигляді, в якому він існував до війни з Росією. Зокрема, щоб синхронізуватися зі стандартами НАТО.
- Український прем'єр пояснював, що Україна відмовиться від строкової служби після війни з Росією. Основою нашої оборони стане професійна армія.
- Зокрема, будуть два компоненти резерву. Всі військовозобов'язані будуть постійно проходити обов'язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями.
- Раніше про таку систему повідомляв Олексій Резніков. Міністр пояснював, що потрібно нарощувати та розвивати незалежний військово-промисловий комплекс, готувати населення з дитинства до того, що треба вміти чинити опір.
- За словами Резнікова, він не думає, що нам потрібна строкова служба, адже має бути інший підхід. Детальніше про позицію глави Міноборони України читайте за посиланням.