В Украине предоставят отсрочку от мобилизации еще одной категории мужчин

9 ноября 2023, 13:26
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Верховная Рада приняла в целом законопроект, предусматривающий расширение категории граждан, которые могут получить отсрочку от призыва во время мобилизации.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, документ поддержали 269 депутатов. Речь о законопроекте №9274.

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Согласно изменениям, работников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям освободят от мобилизации,
– говорится в пояснении к законопроекту.

Заметим! Сейчас из-за законодательной неурегулированности военнообязанные работники ГСЧС подлежат призыву во время общей мобилизации.

Кроме того, законопроектом определяются задачи единой государственной системы гражданской защиты в особый и восстановительный периоды.

Законопроект вступит в силу после того, как его подпишет президент Зеленский.

Добавим, что летом прошлого года Рада предоставила отсрочку от мобилизации научным, научно-педагогическим и педагогическим работникам. При этом Зеленский до сих пор не подписал этот законопроект.

Мобилизация в Украине: последние новости

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Автор: Анастасія Лукашевська