Резервисты будут охранять объекты, а призыв продлится весь год: Путин подписал указы
- Путин подписал указы о круглогодичном призыве на военную службу в 2026 году, привлекая 261 тысячу человек в возрасте от 18 до 30 лет.
- Резервистов Вооруженных сил России привлекут для охраны критически важных объектов на территории страны, без задач за пределами России.
Российский диктатор Путин подписал ряд указов. Они предусматривают круглогодичный призыв и привлечение резервистов к охране критически важных объектов России.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на официальный портал нормативно-правовых актов России.
Круглогодичный призыв в армию России: что известно?
В понедельник, 29 декабря, Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году.
Согласно документу призыв будет продолжаться непрерывно – с 1 января по 31 декабря 2026 года. Фактически Кремль отказался от традиционных весенних и осенних призывных кампаний. В армию планируют привлечь 261 тысячу человек в возрасте от 18 до 30 лет, которые не находятся в запасе. Отправка призывников к местам службы будет происходить в течение всего года.
Такое решение Кремль принял на фоне заявлений об условиях прекращения боевых действий в Украине, в частности требования полного вывода украинских войск с Донбасса.
Куда Россия планирует направить резервистов?
Отдельным указом, подписанным 30 декабря, Путин разрешил проведение в 2026 году сборов резервистов Вооруженных сил России для защиты "критически важных объектов" на территории страны.
Справочно! Резервисты - это граждане России, ранее уже проходившие службу в российской армии или других силовых структурах, добровольно заключившие контракт о пребывании в военном резерве.
Минобороны должно определить подразделения, которые будут обеспечивать эти сборы, а правительство – сформировать перечень объектов, которые будут находиться под охраной. В то же время в министерстве пообещали, что резервистов не будут привлекать к "выполнению задач" за пределами России.
Кроме того, Кремль отмечает, что такие правки были необходимы из-за "увеличения случаев применения вооруженными формированиями Украины дальнобойных беспилотников" для ударов по территории России.
Заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления российского Генштаба Владимир Цимлянский уверяет, что "ни о какой мобилизации речь не идет".
Сколько военных насчитывает армия России и какие потери она несет?
По информации главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, численность российской армии в войне против Украины составляет около 710 тысяч человек. Эта цифра уже в течение длительного времени является неизменной.
Издание The Economist отмечает, что враг потерял на войне против Украины более 680 тысяч мужчин довоенного возраста. Это составляет 1% мужского населения России. С начала полномасштабного вторжения погибло или ранено от 1 до 1,35 миллиона российских военных.
Зеленский заявил, что Россия на войне против Украины теряет убитыми около 30 тысяч солдат ежемесячно. Он также отметил, что украинская власть имеет видео с дронов, которые подтверждают эти смерти.