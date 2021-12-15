Призывают к немедленному освобождению: США отреагировали на приговоры оппозиционерам в Беларуси

В Беларуси 14 декабря суд заключил в тюрьму Сергея Тихановского и еще 5 оппозиционеров режима Александра Лукашенко. США отреагировали на приговоры, призвав к "немедленному освобождению" политзаключенных.

На приговор белорусским оппозиционерам в сети отреагировал государственный секретарь США Энтони Блинкен. Он осудил решение суда.

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США прокомментировали приговоры оппозиционерам в Беларуси

Мы осуждаем сегодняшние (14 декабря – 24 канал) политически мотивированные приговоры белорусским оппозиционерам Сергею Тихановскому, Николаю Статкевичу и журналисту Игорю Лосику,

– написал Блинкен.

Он призвал немедленно и безоговорочно освободить их, а также выпустить на свободу более 900 политзаключенных, которых удерживает режим Лукашенко.

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Гомельский областной суд 14 декабря вынес приговор Сергею Тихановскому – он получил 18 лет лишения свободы усиленного режима.

Кроме того, срок от 14 до 16 лет лишения свободы усиленного режима присудили Игорю Лосику, Николаю Статкевичу, Артему Сакиву, Владимиру Цыгановичу, Дмитрию Попову.

Их обвиняют в якобы попытке воспрепятствовать проведению выборов, в организации незаконных митингов и разжигании вражды.

Корреспондент "Радио Свобода" в Минске Валерий Калиновский отметил, что таким образом Лукашенко пытается отомстить "людям, которые попытались принять участие в избирательной гонке".

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Текст поста Энтони Блинкена:

"Мы осуждаем сегодняшние политически мотивированные приговоры белорусских оппозиционеров Сергея Тихановского, Николая Статкевича и журналиста Игоря Лосика. Мы призываем к их немедленному и безоговорочному освобождению, а также к освобождению более 900 политических заключенных, которых удерживает режим Лукашенко.