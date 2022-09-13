Призывник может не явиться в ТЦК с повесткой в указанный срок: юрист назвал уважительные причины

После вручения повести военнообязанные должны прийти в территориальный центр комплектования. Если они этого не сделают в установленный срок, то предусмотрено наказание. Однако есть уважительные причины, позволяющие не прийти в военкомат.

За игнорирование повестки в Украине предусмотрена ответственность. Детальнее об этом рассказал юрист Ростислав Кравец.

Важно По каким этапам проходит мобилизация в Украине и сколько волн

Какая ответственность предусмотрена за игнорирование повестки

Штраф в размере 1700 – 3400 гривен предусмотрен в случае, если призывник проигнорировал повестку для уточнения информации или прохождения медкомиссии.

предусмотрен в случае, если призывник проигнорировал повестку для уточнения информации или прохождения медкомиссии. Лишение свободы на 3 – 5 лет или испытательные работы назначают, если военнообязанный не пришел в военкомат для отправки в воинскую часть.

При этом есть ряд причин, позволяющих не явиться в ТЦК в установленные сроки. Речь идет о:

болезнь,

стихийное бедствие,

смерть родного человека,

другое веское обстоятельство, по которому призывник вовремя не прибыл в ТЦК.

Читайте также В Украине суды начали увольнять со службы мужчин, которых мобилизовали с нарушениями

Сколько уклонистов пытались бежать за границу с начала военного положения

По данным Госпогранслужбы, с февраля более 8 тысяч украинских мужчин пытались скрыться за границу. 5,6 тысячи из них делали это за пределами пограничных пунктов, а 245 мужчин предлагали взятку пограничникам. Кстати, общая сумма предложенных взяток составляет 3,8 миллиона гривен.

Это может вас заинтересовать – оперативная информация о ситуации на фронте: видео