За ігнорування повістки в Україні передбачена відповідальність. Детальніше про це розповів юрист Ростислав Кравець.
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Яка відповідальність передбачена за ігнорування повістки
- Штраф у розмірі 1 700 – 3 400 гривень передбачений у випадку, якщо призовник проігнорував повістку для уточнення інформації або проходження медкомісії.
- Позбавлення волі на 3 – 5 років або випробувальні роботи призначають, якщо військовозобов'язаний не прийшов у військкомат для відправлення у військову частину.
При цьому є низка причин, які дозволяють не з'явитися у ТЦК у встановлені терміни. Мовиться про:
- хворобу,
- стихійне лихо,
- смерть рідної людини,
- іншу вагому обставину, через яку призовник вчасно не прибув до ТЦК.
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Скільки ухилянтів намагалися втекти за кордон з початку воєнного стану
За даними Держприкордонслужби, з лютого понад 8 тисяч українських чоловіків намагалися втекти за кордон. 5,6 тисячі з них робили це поза межами прикордонних пунктів, а 245 чоловіків пропонували хабар прикордонникам. До речі, загальна сума запропонованих хабарів становить 3,8 мільйона гривень.
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