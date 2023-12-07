Что хотят россияне спросить у Путина: ISW проанализировал данные очень показательного соцопроса

14 декабря Владимир Путин устроит "Прямую линию" с российским электоратом. Это случится после того, как в прошлом году глава Кремля отказался выходить на "связь с народом".

В Институте изучения войны рассказали, какие вопросы граждане страны-агрессорки прежде всего хотят задать Путину во время "Прямой линии", которую можно считать началом его президентской кампании.

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Вопрос, который раздражает Кремль

Согласно результатам опроса, проводимого независимой российской социологической организацией "Левада-Центр", большинство россиян интересует ход войны в Украине. Аналитики отмечают, что в то же время этот вопрос больше всего раздражает кремлевские власти.

Так, 21 процент респондентов хотят спросить у Путина о завершениях и результатах так называемой "сво". В частности, сюда входят такие темы, как сроки прекращения войны, окончание мобилизации и возможность мира или победы России.

На втором и третьем месте по частоте с показателем 8 процентов вопросы пенсий и социальных программ.

Что это значит

Несмотря на попытки Москвы заглушить антивоенную риторику, у российской общественности продолжают возникать вопросы о конце и исходе войны. Постоянные вопросы российской общественности по поводу перспектив мира согласовываются с недавними независимыми российскими опросами, которые показывают, что граждане страны-агрессорки все больше поддерживают вывод войск из Украины, и что более половины респондентов считают, что Москва должна начать мирные переговоры с Киевом.

По мнению аналитиков, так называемое "сво" Путин не планирует делать центральной темой своей президентской кампании. Глава Кремля сосредоточит ее на якобы внутренней стабильности России и усилении критики Запада. Пока неизвестно, будет ли российский президент отвечать на вопросы о войне во время "Прямой линии".

В ISW отмечают, что Кремль также, похоже, все более активно принимает меры для того, чтобы фактический успех Путина на выборах не зависел от успехов на поле боя и военного усиления страны.

Путин увеличил численность армии России

1 декабря президент России подписал очередной указ, которым увеличил численность российского войска на 170 тысяч солдат. Между тем в минобороны страны-агрессоры заявили, что в связи с расширением вооруженных сил мобилизацию проводить не планируют. В то же время уточнили, что наращивать армию России будут постепенно. Ее пополнят добровольцы – жители страны, которые захотят служить по контракту.

Также там объяснили решение "угрозой" со стороны Запада и НАТО.

В последний раз численность российской армии Путин в последний раз увеличивал в августе 2022 года. Тогда она выросла на 137 тысяч солдат. В результате в общей сложности в России было 1 миллион 150 военнослужащих.