Утром 16 июня ударные дроны нанесли удар по Москве. В сети появились кадры прямого попадания в крупнейший нефтеперерабатывающий завод российской столицы.

В результате ударов горит "сердце НПЗ" — установка ЭЛОУ АВТ-6, сообщает Exilenova +.

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Момент попадания дрона в НПЗ

Россияне засняли момент попадания прямо по территории Московского НПЗ в районе Капотни. После удара на предприятии возник пожар, который пытаются потушить.

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Капотненский НПЗ – один из самых больших в Москве и является основным поставщиком горючего для столицы России. Там перерабатывают около 11 миллионов тонн нефти в год. Он обеспечивает примерно 40% потребностей Москвы в бензине и около 50% – в дизеле.

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Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко уточнил, что в результате успешных ударов загорелась установка ЭЛОУ АВТ-6 – технологическая установка первичной переработки нефти. От нее в значительной степени зависит работа всего предприятия.

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Ранее в Москве уже вводились ограничения на продажу горючего на фоне предварительных атак на нефтяную инфраструктуру врага. Пока неизвестно, приведут ли повреждения к остановке работы НПЗ.

В то же время, мэр российской столицы Сергей Собянин признал атаку на завод. По его словам, в результате ударов поврежден объект на его территории. Якобы никто не пострадал.

Пропагандист также добавил, что атака беспилотников на Москву продолжается уже более суток. Так, во всех московских аэропортах из-за угрозы ударов БПЛА временно ограничивали полеты.

До этого 16 июня дроны подожгли нефтебазу у станицы Полтавской Краснодарского края России.

Недавняя операция на НПС под Ярославлем

Напомним, Силы специальных операций на днях успешно атаковали нефтеперекачивающую станцию ​​"Палкино" в Ярославской области России. Были поражены ключевые элементы нефтетранспортной инфраструктуры россиян.

Известно, что НПС перекачивает нефть из Сибири в нефтеперерабатывающие заводы и экспортные терминалы. Станция входит в состав компании "Транснефть – Балтика" и обеспечивает экспорт российской нефти через порт Приморск в Ленинградской области.