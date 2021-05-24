Прямое проявление международного терроризма – в ОП высказались о задержании Протасевича

Михаил Подоляк заявил, что принудительная посадка самолета Ryanair в Беларуси для задержания журналиста Романа Протасевича – это проявление международного терроризма.

Советник главы Офиса Президента по антикризисным коммуникациям отметил, что этот инцидент требует жесткой юридической оценки.

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Воздушный инцидент в Беларуси с рейсом Афины – Вильнюс – это, несомненно, прямое проявление международного терроризма. И трактоваться данный инцидент должен однозначно,

– сказал он.

Михаил Подоляк подчеркнул: "Принуждение пассажирского самолета к посадке в Минске под сфальсифицированным предлогом "о минировании" и под конвоем военной авиации – безусловный и демонстративный вызов современному миру".

Советник главы ОП добавил, что на действия режима Беларуси нужно безотлагательно отреагировать. По его словам, как минимум надо ввести "запрет на небо", а оптимальным вариантом были бы прямые персональные санкции.

Задержание Протасевича: что известно

Самолет компании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, 23 мая вынужденно посадили в Минске.

Все потому, что появилась информация якобы о заминировании, хотя взрывчатки так и не нашли. Сообщение о потенциальной опасности поступило от белорусских диспетчеров.

На борту находились 123 пассажира. Среди них экс-редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Его сняли с рейса и задержали.

Журналисту грозит до 15 лет заключения из-за уголовных дел, возбужденных против него в Беларуси.

США, Чехия, Латвия, Германия, Литва, Ирландия, Польша и Великобритания осудили перехват самолета компании Ryanair и арест журналиста Романа Протасевича.

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