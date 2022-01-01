"Прямой" и 5 канал снова показали новогоднее поздравление Порошенко вместо президентского

Уже второй год "Прямой" и 5 канал транслировали новогоднее поздравление Петра Порошенко вместо Владимира Зеленского. Они объяснили это тем, что якобы не получили от Офиса Президента трансляцию действующего президента.

Интересно, что эти каналы раньше принадлежали самому Порошенко, однако 5 ноября он якобы продал их.

Важно Зачем Порошенко продал свои телеканалы

Новогодняя ночь "без Зеленского"

Так, в новогоднюю ночь 5 канал завершил показ поздравления Владимира Зеленского за 5 минут до наступления Нового года, а "Прямой" показал его сразу после полуночи.

В поздравлении Петра и Марины Порошенко говорится о работе их команды, в том числе о помощи военным, общественных инициативах, а также дипломатических усилиях.

Оборона страны от российской агрессии – общее дело власти и оппозиции. Всего украинского народа. Когда я за границей, будь то канадский Галифакс, Стамбул или Варшава, забываю о наших внутренних разногласиях и мобилизую мир на поддержку Украины,

– сказал бывший лидер Украины.

Новогоднее поздравление Петра Порошенко: смотрите видео

Почему каналы не показали поздравление Зеленского

В комментарии "Детектор медиа" 5 канал и "Прямой" заявили, что Офис Президента якобы не предоставил им трансляцию новогодней речи Владимира Зеленского. Представители каналов говорят, что в предыдущие годы также не получали трансляции речи главы государства, а видео получали от коллег с других каналов.

В ОП еще не прокомментировали эту ситуацию.

Интересно, что еще 5 ноября медийщики, журналисты, общественные деятели и народные депутаты создали новый медиахолдинг "Свободные Медиа", который приобрел у Порошенко 100% корпоративных прав канала "Прямой" и 5 канала. Причиной создания медиахолдинга был назван антиолигархический закон, подписанный 5 ноября президентом Владимиром Зеленским.

Продажа телеканалов Порошенко: смотрите видео