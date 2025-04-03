У Зеленского ответили, планируются ли прямые переговоры между Украиной и Россией

Прямой коммуникации между Россией и Украиной в вопросе мирных переговоров пока не было. Непосредственного диалога между Киевом и Москвой пока не планируют.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя руководителя Офиса Президента Украины Павла Палисы относительно переговоров с Россией.

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Планирует ли Украина переговоры с Россией

У украинского чиновника спросили, выступает ли американская сторона за то, что Украине и России стоит уже перейти к прямой коммуникации. На это Павел Палиса ответил, что пока Киев не планирует переговоров с Москвой без участия посредников.

Прямой коммуникации не было, и она не планируется,

– заявил заместитель.

Напомним, украинская и американская делегации вечером 23 марта встретились в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Уже на следующий день 24 марта переговоры провели представители России и США, по итогам чего приняли важные решения.

США и Россия договорились о безопасном судоходстве в Черном море и запрете использования коммерческих судов в военных целях, и обсудили вопросы экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снижение расходов на страхование и тому подобное.