У Зеленского ответили, планируются ли прямые переговоры между Украиной и Россией
- Павел Палиса сообщил, что прямой коммуникации между Россией и Украиной пока не было.
- По его словам, сейчас соответствующих встреч без посредников не планируют.
Прямой коммуникации между Россией и Украиной в вопросе мирных переговоров пока не было. Непосредственного диалога между Киевом и Москвой пока не планируют.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя руководителя Офиса Президента Украины Павла Палисы относительно переговоров с Россией.
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Планирует ли Украина переговоры с Россией
У украинского чиновника спросили, выступает ли американская сторона за то, что Украине и России стоит уже перейти к прямой коммуникации. На это Павел Палиса ответил, что пока Киев не планирует переговоров с Москвой без участия посредников.
Прямой коммуникации не было, и она не планируется,
– заявил заместитель.
Напомним, украинская и американская делегации вечером 23 марта встретились в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Уже на следующий день 24 марта переговоры провели представители России и США, по итогам чего приняли важные решения.
США и Россия договорились о безопасном судоходстве в Черном море и запрете использования коммерческих судов в военных целях, и обсудили вопросы экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений, снижение расходов на страхование и тому подобное.