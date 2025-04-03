Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова заступника керівника Офісу Президента України Павла Паліси щодо перемовин з Росією.

Дивіться також Зеленський окреслив "червоні лінії" України на мирних переговорах

Чи планує Україна переговори з Росією

В українського посадовця запитали, чи виступає американська сторона за те, що Україні та Росії варто вже перейти до прямої комунікації. На це Павло Паліса відповів, що наразі Київ не планує переговорів з Москвою без участі посередників.

Прямої комунікації не було, і вона не планується,

– заявив заступник.

Нагадаємо, українська та американська делегації ввечері 23 березня зустрілися у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Вже наступного дня 24 березня переговори провели представники Росії та США, за підсумками чого ухвалили важливі рішення.

США і Росія домовилися про безпечне судноплавство в Чорному морі та заборону використання комерційних суден у військових цілях, і обговорили питання експорту сільськогосподарської продукції та добрив, зниження витрат на страхування тощо.