Может быть эффективнее, чем Patriot, – военный эксперт о системе ПРО "Праща Давида"

Израиль впервые продал свою систему ПРО "Праща Давида" для Финляндии. Такие глобальные системы предоставляют напрямую, поэтому их реэкспорт в Украину невозможен.

Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт из Израиля Давид Шарп. По его словам, ПРО "Праща Давида" более универсальная и дальнобойная, чем Patriot PS-3.

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Универсальная система ПРО

Давид Шарп отметил, что ПРО "Праща Давида" изначально была призвана поражать баллистические ракеты, запущенные по цели. Также система может поражать крылатые ракеты всех типов – это одна из ее главных задач в противоракетной обороне Израиля.

Эта система в какой-то степени может быть в сравнении с модификацией Patriot PS-3. Однако она более универсальная, более дальнобойная. Речь идет о системе, которая призвана поражать ракеты. С самого начала ей было заложено поражать баллистические ракеты, запущенные по цели, по объекту, который охраняется, с дальностью от 40 до 300 километров. Возможно, и больше,

– объяснил он.

Кроме того, ПРО "Праща Давида" может поражать летательные аппараты, беспилотники, самолеты. Она считается гордостью израильского ВПК и успешно применяется на войне с ХАМАС.

"Принцип ее действия похож на Patriot PS-3. В ракете нет взрывающейся боеголовки. Она поражает цель только кинетическим ударом. Благодаря отсутствию боеголовки ракета выигрывает с помощью малого веса в скорости и дальности. Поэтому это система дальнего радиуса действия", – сказал военный эксперт.

Давид Шарп о ПРО "Праща Давида": смотрите видео

Израиль продал систему ПРО "Праща Давида"