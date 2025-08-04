На незаконно построенном Керченском мосту россияне 4 августа устроили рекордную пробку. Он протянулся на расстояние в 35 километров.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал "Крымский ветер" и другие местные чаты.

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Что известно о рекордной пробке на Крымском мосту?

В "Крымском ветре" рассказали, что на Керченском мосту более 4 тысяч автомобилей застряли из-за осмотров. Время ожидания составляло около 8 часов.

На Крымском мосту в пробке стояли более 4 тысяч автомобилей: смотрите видео

В то же время известно, что пробка была не на выезд с полуострова – очередь из автомобилей растянулась со стороны Таманского полуострова, что в России.

Движение транспорта было парализовано со стороны Таманского полуострова: смотрите видео

Интересно, что РосСМИ и россияне в очереди жаловались на ромов, мол, они нашли свою "золотую жилу" и просто в пробке просят денег на бензин и ремонт. За отказы они якобы угрожали поцарапать машину.

К слову, ранее о пробке на Крымском мосту также сообщали утром 4 августа. Тогда на въезде в Крым со стороны Тамани образовалась пробка из более чем 1 800 транспортных средств, а ожидание составляло около 4 часов.