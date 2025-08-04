Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Кримський вітер" та інші місцеві чати.

До теми Окупанти поводяться значно обережніше: "Атеш" стежить за бухтами росіян у Севастополі

Що відомо про рекордний затор на Кримському мосту?

У "Кримському вітрі" розповіли, що на Керченському мосту понад 4 тисяч автівок застрягли через огляди. Час очікування складав близько 8 годин.

На Кримському мосту в заторі стояли понад 4 тисячі автівок: дивіться відео

Водночас відомо, що затор був не на виїзд з півострова – черга з автівок розтягнулася з боку Таманського півострова, що в Росії.

Рух транспорту був паралізований з боку Таманського півострова: дивіться відео

Цікаво, що РосЗМІ та росіяни у черзі бідкалися на ромів, мовляв, вони знайшли свою "золоту жилу" і просто у заторі просять грошей на бензин та ремонт. За відмови вони нібито погрожували подряпати автівку.

До слова, раніше про затор на Кримському мосту також повідомляли вранці 4 серпня. Тоді на в'їзді до Криму з боку Тамані утворився затор з понад 1 800 транспортних засобів, а очікування складало близько 4 годин.