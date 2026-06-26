В Крыму – огромные пробки: в очереди к Керченскому мосту стоят 2,5 тысячи машин

После ночного перекрытия Керченского моста на выезде из Крыма образовались многокилометровые пробки. В очереди на досмотр находятся около 2,5 тысячи автомобилей, а время ожидания для водителей превышает 4 часа.

Об этом сообщают Astra и информационный центр по автомобильным дорогам, который пишет о ситуации на подъездных дорогах к Крымскому мосту.

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Что происходит в Крыму?

Согласно обнародованной информации, движение по Керченскому мосту было полностью перекрыто в период с 23:51 25 июня до 06:14 26 июня. После возобновления проезда на подъездах к переправе быстро образовались значительные пробки.

По состоянию на 11:00 в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находились 1750 транспортных средств, где водителям приходилось ждать более 4 часов. Со стороны Тамани в очереди находились еще 750 автомобилей, время ожидания — около трех часов.

В свою очередь, очевидцы активно публикуют видео многокилометровых пробок на подъездах к мосту. По данным аналитиков, накануне вечером очередь на выезд из временно оккупированного Крыма достигала около 15 километров.

Очередь на Керченский мост: смотрите видео

В информационном центре моста напомнили о правилах перевозки жидкостей. Разрешено перевозить до 200 литров жидкостей сверх топлива в баке, в частности бензин и дизельное топливо в канистрах, а также воду и другие разрешенные жидкости.

Какова ситуация на полуострове?

Напомним, в CNN сообщили, что в настоящее время на территории оккупированного Крыма Украина систематически наносит удары по ключевым транспортным артериям и маршрутам снабжения, соединяющим полуостров с южными российскими войсками.

Например, ночью СБУ нанесла удар по двум российским судам военного обеспечения, пароме и средствам ПВО в Керчи. Соответствующая операция была проведена в рамках 40-дневной операции воздействия на Россию, которую ранее анонсировал президент.

Недавно в Крыму партизаны обнаружили три военных объекта российской армии, обеспечивающих работу систем космической связи и спутникового управления. Соответствующая информация была передана Силам обороны Украины.