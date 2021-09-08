Проблем не будет, – Малюська сказал, как будут доказывать причастность олигарха к политике

Одним из критериев, которые необходимы для олигархов, – это участие в политической жизни. Это можно будет сделать довольно легко. Помогут в этом связанные лица народных депутатов.

Об этом в авторской программе Елены Трибушной "Первые лица" на 24 канале рассказал министр юстиции Денис Малюська. Он заверил, что проблем в этом направлении не будет.

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"Я думаю, что больших проблем с подтверждением статуса тех, кого классически принято называть олигархами, у нас не будет", – сказал Малюська.

Как будут доказывать причастность олигарха к политике

По словам Малюськи, фактор участия лица в политической деятельности можно доказать "абсолютно спокойно".

Отдельные народные депутаты имеют подтвержденные официальные бизнес-связи с теми, кого в народе принято называть олигархами. Это довольно легко проверить,

– заметил министр.

Структура медиа, согласно закону, является открытой. На любом сайте телевизионной компании можно найти владельцев.

"Если такой структуры нет или там подана ложная информация – это уже основание для аннулирования лицензии. Там играть тоже очень опасно", – отметил министр.

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Малюська: будем знать об олигархах больше

Министр отметил, что немало активов олигархов можно проследить по декларациям – как их, так и их компаний.

То есть у нас общество достаточно открыто для того, чтобы львиная часть информации об активах, связях, участии в политической жизни была отражена публично,

– добавил Малюська.

Он считает, что информация станет значительно ценнее после того, как закон вступит в силу.

"Соответственно я ожидаю, что поиски этой информации лишь увеличатся в разы как со стороны спецслужб, так и со стороны журналистов. Мы будем знать еще больше об олигархах, ведь любая информация будет иметь важное юридическое значение для того, чтобы инициировать соответствующий процесс в СНБО", – подытожил министр.

Полное интервью с Денисом Малюськой: смотрите видео

Законопроект об олигархах: что известно