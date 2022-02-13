Самые важные новости Украины и мира за сегодня:
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Зеленский поговорил с Байденом
Источник: Белый дом
Вечером 13 февраля президент Владимир Зеленский разговаривал по телефону с президентом США Джо Байденом. Главной темой разговора стала угроза, которую создает Россия. Обсуждали самые важные вопросы лидеры стран около часа.
Имели часовой телефонный разговор с президентом Джо Байденом. Говорили о безопасности, экономике, имеющихся рисках, санкциях и российской агрессии. Детали впоследствии,
– написал в твитере Зеленский.
В Вашингтоне подчеркнули, что Байден подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Он дал понять, что США вместе со своими союзниками и партнерами дадут ответ быстро и решительно на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины.
Самолет Sky Up сел не в Киеве, а в Кишиневе
Источник: Sky Up
Самолет украинской авиакомпании SkyUp, выполнявший рейс Мадейра – Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе. Это было требование лизингодателя. О том, что судно приземлится в столице Молдовы пассажирам сообщили за 2 часа до завершения полета.
Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета дал категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев,
– рассказали в SkyUp.
175 пассажиров отправили домой на автобусах. Их снабдили водой и едой. В аэропорту Кишинева провели около 5 часов.
Смотрите видео из аэропорта Кишинева:
В SkyUP прекратили продажу билетов на вылеты
Источник: Sky Up
Впоследствии в компании сообщили, что временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года. В компании ожидают решения ситуации.
Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей. Мы временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года,
– сообщил генеральный директор SkyUp Дмитрий Сероухов.
Гораздо больше здесь SkyUP прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля
Реакция украинских властей на проблемы в авиапространстве
Источник: фейсбук Мининфраструктуры
Несмотря на многочисленные сообщения о закрытии воздушного сообщения с Украиной, в Министерстве инфраструктуры заверили – небо – открытое. Большинство авиакомпаний продолжают работать без ограничения. Относительно закрытию воздушного пространства, то это – суверенное право Украины и пока такое решение не актуально.
Аналогичное мнение высказали и в Офисе Президента. Советник председателя ОП Михаил Подоляк отметил, что проблемы в основном возникают у тех авиаперевозчиков, которые работают в лизинговом формате.
Если отдельные авиаперевозчики решили перенастроить график полетов, это точно никак не связано с решениями или политикой нашего государства,
– добавил Подоляк.
На своей странице в фейсбуке заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко добавил, что EASA (Европейское агентство авиационной безопасности) не давала рекомендаций ограничить полеты в воздушном пространстве Украины.
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Кремль не дал ответа Украине: Киев требует встречи
Источник: твитер Дмитрия Кулебы
Киев обратился к Москве с требованием объяснить военные учения у украинских границ. В течение 48 часов, которые на это выделили, Россия ответа не предоставила. Теперь Украина требует созвать в течение 2 суток встречу с Россией и всеми государствами-участниками Венского документа.
Как отметил глава МИД Дмитрий Кулеба, речь будет идти об обсуждении усиления и перемещения войск России вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму.
Если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников,
– подчеркнул Кулеба.
11 февраля Украина обратилась к России с требованием объяснить военные учения у украинских границ. Москва должна была предоставить Киеву всю информацию о своих войсках как вблизи границы с Украиной, так и на территории временно оккупированного Крыма. Это предусмотрено в положениях Венского документа.
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Некоторые страны отзывают наблюдателей ОБСЕ из Украины
Источник: ОБСЕ
В ОБСЕ подтвердили, что ряд стран отзывают своих наблюдателей из Украины. Миссия будет продолжать свою работу только в 10 городах. В организации отметили, что миссия в Украине является гражданской. Поэтому страны-участницы организации могут принимать решения о командировке и отзыве своих представителей.
Недавно некоторые государства-участники решили, что их представители в СММ должны покинуть Украину в течение ближайших дней,
– говорится в заявлении для прессы.
Ранее в CNN сообщили о том, что Британия выводит своих наблюдателей из ОБСЕ. Мол, на такой шаг пошли из-за обострения ситуации в Украине и возможного начала боевых действий. Также якобы оккупированные территории начали покидать и американские представители.