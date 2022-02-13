Самые важные новости Украины и мира за сегодня:

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Зеленский поговорил с Байденом

Источник: Белый дом

Вечером 13 февраля президент Владимир Зеленский разговаривал по телефону с президентом США Джо Байденом. Главной темой разговора стала угроза, которую создает Россия. Обсуждали самые важные вопросы лидеры стран около часа.

Имели часовой телефонный разговор с президентом Джо Байденом. Говорили о безопасности, экономике, имеющихся рисках, санкциях и российской агрессии. Детали впоследствии,

– написал в твитере Зеленский.

В Вашингтоне подчеркнули, что Байден подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Он дал понять, что США вместе со своими союзниками и партнерами дадут ответ быстро и решительно на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины.

Обратите внимание! Джо Байден накануне разговаривал с главой Кремля Владимиром Путиным. Американский президент подчеркнул, что нужно делать все возможное, чтобы избежать худшего сценария.

Самолет Sky Up сел не в Киеве, а в Кишиневе

Источник: Sky Up

Самолет украинской авиакомпании SkyUp, выполнявший рейс Мадейра – Киев, совершил вынужденную посадку в Кишиневе. Это было требование лизингодателя. О том, что судно приземлится в столице Молдовы пассажирам сообщили за 2 часа до завершения полета.

Несмотря на все усилия авиакомпании и готовность государственных структур Украины обратиться к лизингодателю, владелец самолета дал категорический отказ в то время, когда воздушное судно уже выполняло рейс в Киев,

– рассказали в SkyUp.

175 пассажиров отправили домой на автобусах. Их снабдили водой и едой. В аэропорту Кишинева провели около 5 часов.

Смотрите видео из аэропорта Кишинева:

В SkyUP прекратили продажу билетов на вылеты

Источник: Sky Up

Впоследствии в компании сообщили, что временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года. В компании ожидают решения ситуации.

Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей. Мы временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года,

– сообщил генеральный директор SkyUp Дмитрий Сероухов.

Обратите внимание! В компании сообщили, что крупнейшие мировые страховые компании проинформировали украинских авиаперевозчиков о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины.

Гораздо больше здесь SkyUP прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля

Реакция украинских властей на проблемы в авиапространстве

Источник: фейсбук Мининфраструктуры

Несмотря на многочисленные сообщения о закрытии воздушного сообщения с Украиной, в Министерстве инфраструктуры заверили – небо – открытое. Большинство авиакомпаний продолжают работать без ограничения. Относительно закрытию воздушного пространства, то это – суверенное право Украины и пока такое решение не актуально.

Аналогичное мнение высказали и в Офисе Президента. Советник председателя ОП Михаил Подоляк отметил, что проблемы в основном возникают у тех авиаперевозчиков, которые работают в лизинговом формате.

Если отдельные авиаперевозчики решили перенастроить график полетов, это точно никак не связано с решениями или политикой нашего государства,

– добавил Подоляк.

На своей странице в фейсбуке заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко добавил, что EASA (Европейское агентство авиационной безопасности) не давала рекомендаций ограничить полеты в воздушном пространстве Украины.

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Кремль не дал ответа Украине: Киев требует встречи

Источник: твитер Дмитрия Кулебы

Киев обратился к Москве с требованием объяснить военные учения у украинских границ. В течение 48 часов, которые на это выделили, Россия ответа не предоставила. Теперь Украина требует созвать в течение 2 суток встречу с Россией и всеми государствами-участниками Венского документа.

Как отметил глава МИД Дмитрий Кулеба, речь будет идти об обсуждении усиления и перемещения войск России вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму.

Если Россия серьезно относится к своим словам о неделимости безопасности на пространстве ОБСЕ, она должна выполнить свои обязательства по военной прозрачности для снижения напряжения и укрепления безопасности для всех государств-участников,

– подчеркнул Кулеба.

11 февраля Украина обратилась к России с требованием объяснить военные учения у украинских границ. Москва должна была предоставить Киеву всю информацию о своих войсках как вблизи границы с Украиной, так и на территории временно оккупированного Крыма. Это предусмотрено в положениях Венского документа.

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Некоторые страны отзывают наблюдателей ОБСЕ из Украины

Источник: ОБСЕ

В ОБСЕ подтвердили, что ряд стран отзывают своих наблюдателей из Украины. Миссия будет продолжать свою работу только в 10 городах. В организации отметили, что миссия в Украине является гражданской. Поэтому страны-участницы организации могут принимать решения о командировке и отзыве своих представителей.

Недавно некоторые государства-участники решили, что их представители в СММ должны покинуть Украину в течение ближайших дней,

– говорится в заявлении для прессы.

Ранее в CNN сообщили о том, что Британия выводит своих наблюдателей из ОБСЕ. Мол, на такой шаг пошли из-за обострения ситуации в Украине и возможного начала боевых действий. Также якобы оккупированные территории начали покидать и американские представители.