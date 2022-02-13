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Зеленський поговорив з Байденом

Джерело: Білий дім

Увечері 13 лютого Президент Володимир Зеленський розмовляв телефоном з президентом США Джо Байденом. Головною темою розмови стала загроза, яку створює Росія. Обговорювали найважливіші питання лідери країн близько години.

Мали годинну телефонну розмову з президентом Джо Байденом. Говорили про безпеку, економіку, наявні ризики, санкції та російську агресію. Деталі згодом,

– написав у твітері Зеленський.

У Вашингтоні наголосили, що Байден підтвердив відданість США суверенітету та територіальній цілісності України. Він дав зрозуміти, що США разом зі своїми союзниками та партнерами дадуть відповідь швидко і рішуче на будь-яку подальшу російську агресію проти України.

Зверніть увагу! Джо Байден напередодні розмовляв з главою Кремля Володимиром Путіним. Американський президент наголосив, що потрібно робити все можливе, аби уникнути найгіршого сценарію.

Літак SkyUp сів не у Києві, а у Кишиневі

Джерело: SkyUp

Літак української авіакомпанії SkyUp, що виконував рейс Мадейра – Київ, здійснив вимушену посадку у Кишиневі. Це була вимога лізингодавця. Про те, що судно приземлиться у столиці Молдови пасажирам повідомили за 2 години до завершення польоту.

Попри всі зусилля авіакомпанії та готовність державних структур України звернутись до лізингодавця, власник літака надав категоричну відмову в той час, коли повітряне судно вже виконувало рейс до Києва,

– розповіли у SkyUp.

175 пасажирів відправили додому на автобусах. Їх забезпечили водою та їжею. В аеропорту Кишинева провели близько 5 годин.

Дивіться відео з аеропорту Кишинева:

У SkyUP припинили продаж квитків на вильоти

Джерело: SkyUp

Згодом в компанії повідомили, що тимчасово припинили продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого 2022 року. У компанії очікують на вирішення ситуації.

Ми робимо все можливе, щоб продовжувати виконувати рейси у штатному режимі, але не можемо ігнорувати вимоги лізингодавців. Ми тимчасово припинили продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого 2022 року,

– повідомив генеральний директор SkyUp Дмитро Сєроухов.

Зверніть увагу! У компанії повідомили, що найбільші світові страхові компанії проінформували українських авіаперевізників про те, що протягом 48 годин припиняють страхування літаків для польотів у повітряному просторі України.

Значно більше тут У SkyUP припинили продаж квитків на вильоти з 14 по 16 лютого

Реакція української влади на проблеми в авіапросторі

Джерело: фейсбук Мінінфраструктури

Попри численні повідомлення про закриття повітряного сполучення з Україною, у Міністерстві інфраструктури запевнили – небо – відкрите. Більшість авіакомпаній продовжують працювати без обмеження. Щодо закриття повітряного простору, то це – суверенне право України і наразі таке рішення – не на часі.

Аналогічну думку висловили і в Офісі Президента. Радник голови ОП Михайло Подоляк наголосив, що проблеми переважно виникають у тих авіаперевізників, які працюють у лізинговому форматі.

Якщо окремі авіаперевізники вирішили переналаштувати графік польотів, це точно ніяк не пов'язано з рішеннями або політикою нашої держави,

– додав Подоляк.

На своїй сторінці у фейсбуці заступник керівника ОП Кирило Тимошенко додав, що EASA (Європейська агенція авіаційної безпеки) не надавала рекомендацій обмежити польоти в повітряному просторі Україні.

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Через ситуацію екстрено зібрався уряд

Джерело: телеграм Дениса Шмигаля

Ввечері 13 лютого на позачергове засідання в закритому режимі зібрався уряд. Як повідомив прем'єр Денис Шмигаль, Кабмін ухвалив рішення про виділення 16,6 мільярда гривень задля безперебійності польотів у повітряному просторі України.

Це рішення дозволить стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень та гарантуватиме повернення в Україну наших громадян, що зараз перебувають за кордоном,

– написав Шмигаль.

Кремль не дав відповіді Україні: Київ вимагає зустрічі

Джерело: твітер Дмитра Кулеби

Київ звернувся до Москви з вимогою пояснити військові навчання біля українських кордонів. Протягом 48 годин, які на це виділили, Росія відповіді не надала. Тепер Україна вимагає скликати протягом 2 діб зустріч з Росією та усіма державами-учасницями Віденського документу.

Як зазначив глава МЗС Дмитро Кулеба, мовитиметься про обговорення посилення та переміщення військ Росії уздовж нашого кордону та у тимчасово окупованому Криму.

Якщо Росія серйозно ставиться до своїх слів про неподільність безпеки на просторі ОБСЄ, вона має виконати свої зобов’язання щодо військової прозорості задля зниження напруги та зміцнення безпеки для всіх держав-учасниць,

– наголосив Кулеба.

11 лютого Україна звернулася до Росії з вимогою пояснити військові навчання біля українських кордонів. Москва мала надати Києву всю інформацію про свої війська як поблизу межі з Україною, так і на території тимчасово окупованого Криму. Це передбачено у положеннях Віденського документа.

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Деякі країни відкликають спостерігачів ОБСЄ з України

Джерело: ОБСЄ

В ОБСЄ підтвердили, що низка країн відкликають своїх спостерігачів з України. Місія продовжуватиме свою роботу лише у 10 містах. В організації наголосили, що місія в Україні є цивільною. Отож країни-учасниці організації можуть ухвалювати рішення щодо відрядження та відкликання своїх представників.

Нещодавно деякі держави-учасниці вирішили, що їхні представники в СММ мають покинути Україну протягом найближчих днів,

– мовиться у заяві для преси.

Раніше у CNN повідомили про те, що Велика Британія виводить своїх спостерігачів з ОБСЄ. Мовляв, на такий крок пішли через загострення ситуації в Україні та можливий початок бойових дій. Також начебто окуповані території почали покидати і американські представники.

