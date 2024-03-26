Выпускников меньше, они тревожные: как можно преодолеть проблемы в образовании из-за войны

Дистанционное образование надолго задержалось в Украине из-за пандемии и войны. И школы, и университеты сталкиваются с трудностями, ведь дети менее социализированы, они испытывают тревожность и хуже учатся. Впрочем, есть идеи, что можно сделать в этой ситуации.

За два года большой войны оккупанты уничтожили или повредили каждую десятую школу в Украине. По данным Министерства образования и науки Украины, по состоянию на конец 2023 года от бомбардировок и обстрелов повреждено 3798 учебных заведений, 365 из них полностью разрушены. Обучение происходит в лучшем случае в смешанном формате, прифронтовые школы – полностью на дистанционном обучении. Проблему усугубляет двухлетний ковидно-карантинный опыт еще до начала полномасштабного вторжения. Качество знаний ухудшается, дети теряют мотивацию и навыки социализации. ZAXID.NET попытался выяснить, какие вызовы стоят перед учителями, учениками и как образовательные менеджеры пытаются их преодолевать.

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Сложно, тревожно и одиноко

Благотворительный фонд savED, который помогает общинам, пострадавшим от войны, восстанавливать доступ к образовательным активностям, при поддержке МОН провел исследование "Война и образование. Два года полномасштабного вторжения". В нем опросили старшеклассников, их родителей, учителей, представителей администраций школ и органов местного самоуправления. Исследование провело социологическое агентство Vox Populi в 15 громадах Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черниговской областей. Оно состоит из репрезентативного общенационального опроса и изучения практик общин по налаживанию доступа к образованию.

Соучредитель фонда savED, бывшая министр образования Анна Новосад отмечает, что учителя (61%) акцентируют внимание на нехватке сосредоточенности у учеников, постоянных прерываниях занятий из-за воздушных тревог (60%) и недостатка качественной техники (39%). Зато школьники больше всего жалуются на то, что некоторые предметы даются им труднее (44%) и что учебных дисциплин много (39%). На нехватку качественной техники указывают лишь 10% учеников.

75% опрошенных школьников считают, что имеют пробелы в знаниях, четверть из них говорит, что не получали поддержки педагогов, но не обвиняют их в своей неуспеваемости. По меньшей мере втрое больше детей имеют тревожное состояние, чем считают их родители и педагоги. Четверть всех украинских подростков имеет пессимистические взгляды на будущее (24%) и хотела бы переехать за границу (26% в целом, из них 30% – городское население).



Факторы, которые влияют на успешность в учебе / Опрос savED

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий сообщил, что за последние 15 лет в Украине почти вдвое уменьшилось количество выпускников школ: в 2023 году в Украине было 360 тысяч выпускников школ (из них 260 тысяч сдавали НМТ), и эта цифра будет снижаться дальше.

В то же время в условиях длительного дистанцирования из-за изолированности школьникам не хватает социализации и коммуникативных навыков. Социолог и руководитель отдела рекрутинга абитуриентов УКУ Анна-Юстина Турчиновская считает, что их придется получать уже в университете, поэтому учреждениям высшего образования уже сейчас стоит думать над внедрением дополнительных адаптационных курсов или программы для первокурсников, используя опыт зарубежных институтов.

ГНУ "Институт модернизации содержания образования" разработал курс из 10 мультимедийных уроков "Первая психологическая помощь участникам образовательного процесса во время и после завершения военных действий", которую одобрила Всемирная организация здравоохранения.

Безопасность превыше всего

Безусловно, важнейшим условием для обучения школьников является безопасность. Эту составляющую МОН считает приоритетной. В школах и локациях вблизи, где были ранее неупорядоченные подвалы или укрытия, их восстанавливают и приспосабливают. Однако потребность в строительстве новых защитных сооружений и обустройстве имеющихся до сих пор немалая.

Различные общины имеют разные возможности для организации учебного процесса. Школы обустраивают в укрытиях, подвалах, переоборудованных общественных заведениях, внедряют модульные решения.

"В Широкинской почти полностью разрушенной громаде на Николаевщине можно делать временные школы в уцелевших помещениях или модульные конструкции. В Дергачевской громаде, которая собой останавливала дальнейшее наступление на Северщине, 16 километров границы с врагом никуда не денутся. Единственная возможная безопасная перспектива там – обучение под землей. Политика государства на всех уровнях и политика партнеров должна это учитывать", – убеждена соучредитель фонда savED Анна Новосад.

Народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа признает, что вопрос бомбоубежищ сложный. Построить новое подземное укрытие стоит от 400 тысяч до 1 миллиона долларов. Поэтому дистанционный формат обучения – наиболее оптимальный для многих городов и сел Украины.

По информации МОН, в 2022-2023 учебном году 42% (1,6 миллиона) учеников учились в дистанционном формате, 30% (1,2 миллиона) учеников – в смешанном. При этом треть детей не имела технического доступа к образованию (девайсов), а 74% детей учились с помощью смартфонов.

Дистанционное отсутствие

В разных областях есть разное соотношение количества обучения онлайн и офлайн. Дети, которые сейчас находятся за границей, могут учиться сразу в двух школах – местной иностранной и своей дистанционно или сдавать отчетность экстерном.

Относительно формата обучения, то депутат Наталья Пипа соглашается, что дирекции школ и учителя не совсем справились с вызовами онлайн-обучения. Она отмечает, что методисты нарабатывают различные подходы, ведь для урока вживую и в онлайне нужны разные методики. В школах в основном есть компьютеры. С техническим оснащением помогают иностранные партнеры и благотворители. Ответственные учителя находят способы, убеждена депутат.

"Это вопрос ответственности и желания. Я понимаю, что для многих начать использовать гаджеты онлайн – это вызов. Внимание детей удержать сложно, мы конкурируем со многими другими цифровыми соблазнами – соцсетями, компьютерными играми. Развитие интернета, искусственного интеллекта стремительно меняет мир, и мы не можем спрогнозировать, каким он будет. Конкурировать с этим сложно, но возможно. Методология существует", – отмечает Наталья Пипа.

Для помощи педагогам есть центры повышения квалификации учителей, проводят онлайн-конференции, тренинги, "Всеукраинская школа онлайн", где записаны лекции по различным предметам, "Освитория", НИТ, где есть нужное наполнение, советы, как провести урок. Конкретные решения можно принимать на уровне отдельных школ – когда директор вместе с учителями одного предмета решают определенные вопросы. А одни школы могут заимствовать опыт других.

Чтобы онлайн-уроки происходили, нужно, чтобы дирекция проконтролировала, а учителя выполнили указания.

Профилирование старшей школы

В прошлом году Министерство образования и науки Украины делало анализ образовательных потерь за время ковида и войны, они подтверждают, что, кроме знаний, упал и уровень читательских способностей, и умение анализировать.

"Есть проблемы с применением знаний. Наша школа сейчас планирует быть на это нацеленной. Нам надо больше делить на определенные уровни, но уже в старшей школе или гимназических классах. Мой подход – профилизация и разделение на уровни", – говорит Наталья Пипа.

Наталья Пипа рассказала ZAXID.NET, что проблема возвращения к нормальному обучению и наверстывания потерь из-за ковидного карантина есть даже в странах Европы и США.

"У них нет войны, но они до сих пор оправляются после таких условий. Например, в Британии есть понятие доковидных и послековидных порядков. Большая часть детей там не вернулись в школу после карантина, перешли на домашнее обучение. То есть такая проблема существует во всем мире", – говорит депутат.

Наталья Пипа считает, что знания и требования нашего времени иные, чем несколько поколений назад. В Украине достаточно высокие требования к знаниям, сильная программа по точным наукам. Министерство размышляет, менять ли что-то в системе образования. И здесь на помощь бы пришла профильная школа в старших классах с более сложной программой для тех, кто хочет быть в этой специальности, и проще, кто не планирует.

"Сегодняшняя программа не является более сложной, чем раньше. Общемировые тенденции идут к упрощению школьных программ. То есть движение в том направлении происходит, пересмотр программы будет. Министерство готовит свои наработки, в частности руководитель директората школьного образования Игорь Хворостяный учитывает исследования, которые помогают думать над тем, как изменить программу. Но чтобы изменить программу, надо детально изучить плюсы и минусы каждого из случаев и изменить стандарты, которые пересматривают каждые 5 лет", – говорит представительница образовательного комитета ВРУ.

Украина адаптирует отечественную систему образования и планирует менять ее по западноевропейской модели. Однако на это нужно время.

Что делать?

На нынешнем же этапе все зависит от мотивации учеников и учителей. Среди оптимальных путей наверстывания образовательных потерь МОН называет:

программы тьюторства и дополнительных компенсационных занятий;

пересмотр и адаптация образовательных программ, разработка экспресс-курсов;

создание дополнительного цифрового контента и диагностического инструментария для выявления пробелов по определенным учебным темам;

развитие ресурсного потенциала "Всеукраинской школы онлайн";

методическая подготовка учителей к работе с учениками, которые имеют значительные учебные пробелы.

Педагоги могут поощрять детей визуальными презентациями по своему предмету. Контроль знаний можно делать с помощью тестовых заданий, которые предусматривают интерактив, вовлеченность ребенка, а не только пассивное участие в лекции. Присутствие учеников можно контролировать требованием включенной камеры и микрофона. Практические и лабораторные занятия можно проводить в офлайн-дни, говорит Наталья Пипа. С другой стороны, нужно мотивировать детей самим обучением, чтобы они умели применять на практике свои знания, а не силовыми, контролирующими методами заставлять учиться.