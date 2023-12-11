Проблемы захватчиков с логистикой имеют две причины. Об этом 24 Каналу заявила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк.
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Проблемы оккупантов с логистикой
Наталья Гуменюк отметила, что логистика россиян очень усложнена из-за погодных условий. Также через Генический и Чонгарский мосты невозможно перевозить военную технику.
Подорвана, безусловно, логистика через мосты. Там, где используются Генический и Чонгарский мосты, невозможно перевозить военную технику. То есть фактически остается трасса М-17 через Армянск. Она слишком близка к моменту, когда будут влиять Силы обороны на нее,
– объяснила она.
Проблемы россиян из-за войны: последнее
- В попытках достичь каких-либо целей российское командование не жалеет своих солдат и постоянно бросает в бой живую силу, что приводит к огромным потерям. Оккупантов, которые отказываются выполнять задачи, жестоко наказывают. В частности, есть видео, на котором захватчиков одного из вражеских полков закрыли в клетке, потому что те отказались выполнять боевое задание. По их словам, у них не было никакой подготовки и плана атаки.
- Российская авиационная отрасль продолжает страдать из-за санкций со стороны Запада. По состоянию на 9 декабря 11 бортов вышли из строя. Оккупанты были вынуждены направлять их на экстренную посадку. Один из них – самолет Airbus А319-111 авиакомпании "Россия", который 9 декабря совершил аварийную посадку в Минеральных водах. Произошло это из-за разгерметизации салона. Вылетел борт из Санкт-Петербурга со 111 людьми.
- Уже в понедельник, 11 декабря, стало известно, что в России в 15 километрах от резиденции кремлевского диктатора Владимира Путина чуть не разбился самолет с радиоактивным грузом. Он сел в московском аэропорту Внуково. На борту, кроме опасных веществ, находились 104 пассажира и 5 членов экипажа.