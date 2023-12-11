Проблеми загарбників з логістикою мають дві причини. Про це 24 Каналу заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк.
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Проблеми окупантів з логістикою
Наталія Гуменюк зазначила, що логістика росіян дуже ускладнена через погодні умови. Також через Генічеський та Чонгарський мости неможливо перевозити військову техніку.
Підірвана, безперечно, логістика через мости. Там, де використовуються Генічеський та Чонгарський мости, неможливо перевозити військову техніку. Тобто фактично залишається траса М-17 через Армянськ. Вона надто близько до моменту, коли впливатимуть Сили оборони на неї,
– пояснила вона.
Проблеми росіян через війну: останнє
- У спробах досягнути хоча б якихось цілей російське командування не шкодує своїх солдатів та постійно кидає у бій живу силу, що призводить до величезних втрат. Окупантів, які відмовляються виконувати завдання, жорстоко карають. Зокрема, є відео, на якому загарбників одного з ворожих полків закрили у клітці, бо ті відмовилися виконувати бойове завдання. За їхніми словами, вони не мали жодної підготовки та плану атаки.
- Російська авіаційна галузь продовжує потерпати через санкції з боку Заходу. Станом на 9 грудня 11 бортів вийшли з ладу. Окупанти були змушені направляти їх на екстрену посадку. Один з них – літак Airbus А319-111 авіакомпанії "Росія", який 9 грудня здійснив аварійну посадку в Мінеральних водах. Сталося це через розгерметизацію салону. Вилетів борт із Санкт-Петербурга зі 111 людьми.
- Вже у понеділок, 11 грудня, стало відомо, що у Росії за 15 кілометрів від резиденції кремлівського диктатора Владіміра Путіна ледь не розбився літак з радіоактивним вантажем. Він сів у московському аеропорту "Внуково". На борту, крім небезпечних речовин, перебували 104 пасажири та 5 членів екіпажу.