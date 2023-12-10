Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан у щоденному огляді бойових дій на 24 Каналі розповів, що для форсування водних перепон військам саме й потрібний плацдарм у 15 кілометрів. Тим часом Кулеба заявив, що Україна готує нові бригади для контрнаступу.

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ЗСУ прострілюють логістику на Крим

Світан зазначив, що ЗСУ можуть діставати до дороги з Мелітополя до Генічеська й далі в Крим з правого берега Херсонської області. Відстань дозволяє працювати по цій дорозі, зокрема, ATACMS. Щодо заклику окупантів до евакуації цивільних, то 15-кілометрова зона – це той плацдарм, який потрібен для форсування Дніпра.

Цей плацдарм потрібен для розгортання сил і засобів, для перекидання техніки. Це ті 15 кілометрів, на які успішно та точно працює фактично будь-яка артилерія. Росіяни розуміючи, що ми можемо форсувати Дніпро та розширятися на оперативний плацдарм 15 кілометрів, намагаються дотримуватись протоколу безпеки,

– зауважив полковник запасу ЗСУ.

Вибухи в Новоросійську

У Новоросійську лунали вибухи. Місцева влада повідомила, що це навчання, але перед тим ніякої інформації про це не було. Військовий експерт вважає, що це українські сили могли відпрацювати по кораблях чорноморського флоту, які перебазувались із Криму в Новоросійськ.

"Кораблі в Новоросійську розташовані як оселедець у бочці. Звісно, це хороша ціль для будь-якого військового засобу. Починаючи безпілотними катерами, які нещодавно туди доходили, до БпЛА. Вони йдуть на відстань до 500 кілометрів", – наголосив льотчик-інструктор.

Росіяни наступають біля Роботиного

Окупанти намагаються вибити ЗСУ з позицій південніше Роботиного. Полковник запасу ЗСУ підкреслив, що на цій ділянці фронту саме росіяни перебувають на вигідних висотах. Нашим військам не вдалось зайти на ці висоти в ході контрнаступу 2023 року.

Зараз основні частини, які працювали в цьому районі, перекинуті під Авдіївку. Зокрема, боєзапас. Увесь Таврійський напрямок – це відповідальність одного генерала Тарнавського. Він грамотно розподіляє засоби та резерви, які в нього є, тож наші війська відійшли на раніше підготовлені позиції, й допомагають Авдіївці,

– сказав Світан.

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