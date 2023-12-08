Россия теряет контроль: интервью с Подоляком о фронте и судьбе предателей

На территории России учащаются различные эксцессы, например ликвидация Ильи Кивы или взрыв на Байкало-Амурской магистрали. Это свидетельствует о том, что страна-агрессор теряет контроль над своими территориями и судьбами сбежавших туда предателей.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал, к чему может привести потеря управляемости в России. Кроме того, он назвал главную проблему сейчас в войне и какое новейшее вооружение необходимо Украине.

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Напомним, что в первой части интервью мы рассказывали, будут ли Соединенные Штаты поддерживать Украину после провала голосования по помощи, а также зачем Владимир Путин полетел в ОАЭ. Больше деталей – читайте по ссылке.

Какая сегодня главная проблема в войне

Все аналитики и эксперты сходятся в том, что пока наши партнеры концентрировались на украинском контрнаступлении – ВСУ, СБУ и ГУР сделали особенные дела. В частности, мы вернули так называемые "вышки Бойко" под контроль, работаем на левом берегу Херсонщины, почти выгнали Черноморский флот из нашего украинского Крыма. Удается ли нам переключить этот фокус внимания?

Безусловно, удается. И наши партнеры также понимают, что есть очень много позитива в работе Украины со стратегической и тактической стороны. Все ожидали более активного развития наступательных операций, мы с вами понимаем. Ведь был опыт Харьковской операции, частично Херсонской операции.

Но наши партнеры также понимают, что в акватории Черного моря нет доминирования Черноморского флота. Это была совершенно шокирующая новость для всех. Далее – часть этого флота в Новороссийске, часть остается в Севастополе. Но между тем он не столь агрессивно и активно ведет себя, как это было полтора года назад.

Партнеры совершенно искренне шокированы тем, как работает альтернативный зерновой коридор. И почему, кстати, Россия постоянно атакует Измаил, Одессу. Мы с вами понимаем, что хотя бы так они хотят помешать нам дальше работать.

А что такое альтернативный зерновой коридор? Это 7,5 миллиона тонн грузов, перевезенных без согласования с какой-либо Россией. Это реально шокирует всех и является следствием того, о чем мы постоянно говорим – стратегически Россия не так крепка, как долгое время о ней думали. Украина, несмотря на существенную дефицитную ресурсность, находит форматы, как все же доминировать на том или ином направлении в этой войне.

Вы абсолютно правы касательно атаки, например, полуострова Крым. Выяснилось, что мы можем активно отрабатывать те или иные военные цели там. В частности, цели, которые защищают воздушное пространство полуострова. И это достаточно эффективная работа.

Переходим сейчас к важнейшей составляющей. Ключевая проблема в этой войне сейчас – это дефицит ресурса для уничтожения логистического обеспечения российской оккупационной группировки.

400 тысяч человек, которые находятся на оккупированных территориях, – это питание, амуниция, боекомплекты, ротации. Это все нужно уничтожать вдали от непосредственного поля боя. Нам надо не доводить, чтобы были бесконечные боестолкновения стрелкового типа, когда непосредственно участвуют наши ребята.

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Там очень много элементов, которые можно будет уничтожать. Это не только транспортные узлы, но и склады тактического и даже стратегического уровня, если мы говорим о том же Крыме. Для того чтобы уничтожать эту логистику, нужно существенное увеличение дальнобойной ракеты. Но это производства, которые сейчас постепенно доинвестируются.

Мы увеличиваем инвестицию военного производства и наши партнеры увеличивают. Почему? Потому что есть абсолютное понимание, что все наши видения современной войны не оправдались. То есть война выглядит совсем по-другому. Остальные акценты, потребности, ресурсы, доминантные возможности должны быть и другие технологии. Сейчас это все исправляется, потому что такого объема войны не было в принципе.

Были локальные конфликты, в которых участвовали непосредственно спецподразделения. И это совсем другие войны. Или, например, если мы говорим о Сирии, там было существенное доминирование авиации и практически полное отсутствие систем ПРО, что позволяло уничтожать "в ноль" за очень ограниченное время Алеппо или тот же Хомс.

Поэтому все это сейчас отрабатывается вместе с партнерами. И партнеры видят ключевой элемент в Украине – это на удивление профессиональная армия, которая очень быстро переформатировалась.

Я не только об использовании оружия стандарта НАТО, но и о правилах и принципах ведения современной войны. Мне кажется, что, напротив, украинская армия может быть таким "коллективным консультантом". Я не о количестве оружия и личного состава, а именно о навыках, о профессиональности.

То есть, украинские военные могут объяснять, что такое война, как нужно отрабатывать эту войну, как нужно анализировать все риски, как этим рискам противодействовать, какие технологии использовать, как эти технологии комбинировать и т.д. Мне кажется, что все-таки наши партнеры тоже это понимают.



Украинские военные смогут консультировать западных / Генштаб ВСУ

Они видят поистине огромное количество успехов тактического и даже стратегического уровня. Да, они понимают, что для того, чтобы истребить всю российскую оккупационную группировку, а это 400 тысяч человек, нужно четко считать математику – сколько это стоит: относительно снаряда, дрона, ракеты, противотанковой, противоминной системы и т.д.

Что может спровоцировать окончательный развал России

О финале для той временной территории России. Более 100 родственников российских военных пожаловались Владимиру Путину, что раненые отправляются штурмовать Авдеевку, чтобы захватить город до "прямой линии" президента. Путин, соответственно, никак на это не отреагировал. В XXI веке распад страны – это какие-то такие моменты, из которых складывается повседневная жизнь.

Очень верный подход, если мы оцениваем Россию. Да, может быть накоплено много раздражителей, которые так или иначе приведут к обвалу системы. Но здесь нужно не забывать, что в России сейчас вообще отсутствует общество, как такое, что имеет какие-то свои интересы и может эти интересы лоббировать в отношениях с государством.

У них нет вообще пространства дискуссии как таковой. У них есть репрессивный механизм и, безусловно, доминирование репрессивных технологий. Для того чтобы ускорить разрушительные процессы для российской государственности, нужно уничтожение ключевого мифа. А ключевой миф России – это "величие": армии, флота и т.д.

Именно поэтому для того, чтобы начались необратимые разрушительные процессы в российской государственности, нужно, чтобы страна-агрессор получила существенное тактическое поражение на линии фронта. Чтобы не просто был уничтожен, скажем, корабль под названием "Москва". Это символично и очень круто, но для того, чтобы продолжать войну, нужно креативно подходить к уничтожению тех или иных объектов в России.

Но у них много кораблей "Москва" и для них это не вопрос. Для них даже не вопрос, что будет существенно ухудшаться уровень жизни. В России уровень жизни – это не то, что человек использует для начала какого-либо социального конфликта или революции и т.д.

Россия привыкла жить в ограниченных условиях комфортности. Все смотрят на Москву и думают, что это Россия. Нет. Если берём 90% России, то она привыкла жить в максимально некомфортных условиях, где ты не сможешь быть реализован. И это их устраивает. Это некий "трудовой лагерь". Ты должен только работать, будешь получать какую-то "пайку". А если ты будешь протестовать, то с тобой разберутся силовым способом и т.д.

Должны осознавать, что в России начнутся существенные необратимые социально-политические процессы, когда элита будет сильно напугана и начнется хаотизация в разных регионах. Потому что там кто-нибудь начнет перехватывать локальную власть или будет идти перераспределение какого-либо имущества. А это возможно, когда у России будет ощущение "потери управляемости".

Все, что не удалось сделать Евгению Пригожину, это можно сделать только благодаря тактическому поражению. Например, на Южном, Запорожском или даже на Донецком направлении или более существенными проблематиками в Крыму. Это будет сигналом того, что Россия находится в преддверии внутренних катаклизмов.

Говорят, Рамзан Кадыров атакует Белгородскую область. Бойцы батальона "Запад-Ахмат" ударили там по башне связи. Они считают, что "благодаря этому ВСУ остались без связи и возможности вызывать подкрепление".

Пусть наносят эти удары. Лучше, мне кажется, кадыровцам поработать в Тюменской области. Оттуда идет гораздо больше сигналов для Вооруженных сил Украины. Уничтожить там все башни, и в Ямало-Ненецком, и в Ханты-Мансийском округе. Это было бы интереснее для них.

Но это будет нарастать и это – нормально. Мы будем с вами будем видеть дезинтеграционные процессы. Это не означает, что эти или другие территории уйдут. Нет, это означает, что на тех или иных территориях будет анархия, беспорядок. Однако для этого нужно, чтобы было несколько факторов:

чтобы мы и наши партнеры вышли из этих депрессивных настроений. Мы выйдем на последующих этапах войны, а для этого нужны определенные не стагнационные процессы, а перспективные, то есть что-то должно происходить;

Украина должна получить с учетом опыта этой войны весь необходимый технологический арсенал. Мы уже об этом не раз говорили, что нам нужно на этом этапе войны;

чтобы начались процессы изоляции России и все активисты, которые приглашают Сергея Лаврова, например, на саммит ОБСЕ, перестали это делать. Они перестанут это делать, когда будут некоторые успехи на линии фронта Украины.

Это все взаимосвязано между собой. И тогда в самой России выяснится, что существует множество отрядов. Не только кадыровские отряды, не только этнические отряды, но и внутренние – региональные отряды, которые попытаются перехватить имущество или влияние, потому что будут ощущать "безвластие".

Все эти процессы будут совершенно точно в России. Но надо, чтобы эти факторы были реализованы, запущены. Мы должны над этим работать. А главное – объяснять постоянно одно и то же – и на внутреннем рынке, и на внешнем. В этой войне нет компромиссного финала, договоренностей.

Нет ничего, кроме того, "либо вы проиграете, либо они проиграют". Только эти функции есть и в соответствии с ними следует использовать ту или иную стратегию.

Если демократический мир готов проиграть, тогда он должен понять, что нужно сейчас резервировать огромные объемы средств на перестройку всей системы безопасности. То есть, нужно будет изолироваться от внешнего мира, сформировать определенный демократический лагерь и защищаться от постоянных провокаций, атак, терроризма, который будет, кстати, финансироваться Россией.

Об убийстве Кивы и что ждет других предателей

Поговорим еще о хаотизации. В частности, о взрывах в 6,5 тысячи километров от Украины – в тоннеле на Байкало-Амурской магистрали. Также могу не спросить об Илье Киве (предатель и экс-депутат был убит 6 декабря 2023 года в России – 24 Канал). Это все элементы будущей хаотизации?

Да, это обязательные элементы хаотизации. Такого будет все больше и больше. Относительно Кивы, не забывайте, что Россия сегодня крайне криминализированная страна. Кива имел очень специфический круг встреч и вообще был очень специфическим человеком. Потому в России таких эксцессов будет много, ведь нет предохранителей, они уже разрушены. Еще не все это в России понимают.

Также с войны возвращаются многие люди с криминальными наклонностями. Этот беспредел будет только увеличиваться, и станет полноводной рекой – "москва-река", которая все будет сносить и все будет заливать кровью.

Также не забываем, что сегодня и Служба безопасности Украины, и Главное управление разведки Украины гораздо эффективнее понимают все, что происходит в России. У них есть разветвленные агентские сети и там умеют работать. А российская контрразведка не столь существенно противодействует как раньше.

Постепенно контроль над территорией, контроль над судьбой тех или иных предателей переходит в руки наших разведок и спецслужб.

Кроме того, не следует преувеличивать значение Кивы. Он не был таким влиятельным человеком, не имел влияния на политику России. У него не было никаких инсайдов из Украины. Кива участвовал в классических российских пропагандистских оскорбительных форматах на федеральных каналах – не больше.



Предатель Илья Кива / 24 Канал

О подрыве магистрали в России и потере контроля

Подрывы на Байкало-Амурской магистрали демонстрируют, что есть возможности блокировать всю внутреннюю логистическую систему России, но над этим надо работать. Однако россияне достаточно быстро наладили повреждение и все продолжает работать.

Однако мы говорим не только об этих двух инцидентах, а о десятках разных – возникают пожары на рынках, взрываются производственные возможности в дальних регионах. Постоянно происходят какие-нибудь странные инциденты по всей России.

Это говорит, что постепенно Россия теряет управляемость. Нам бы хотелось, чтобы это происходило быстрее. Вероятно, если бы наступательные операции Украины были более удачными, тогда количество этих инцидентов привело бы к окончательной потере в России управляемости теми или иными процессами.

Сегодня они немного сконцентрировались – на международных и внутриукраинских площадках, это отмобилизовало российские силовые и управленческие элиты. Более того, они получают неплохие деньги.

Санкции, безусловно, работают, но не так, как бы нам хотелось. Так же, как потолок цен на нефть и газ. Россия продолжает получать существенные доходы, а это значит, что имеет финансовые возможности для рекрутинга людей на фронт, особенно в очень отсталых регионах. Но все это – элементы хаотизации и того, что ожидает Россию.

Если посмотреть с другой стороны, за два года до начала полномасштабного вторжения, мы могли представить такое количество инцидентов, атак по территории России, такое "беззубое" поведение силовых органов, которые атакуют детей, выходящих с плакатами "нет войне", но все больше не вмешиваются в уголовные разборки по всей России?

Россия возвращается в легендарные 1990-е. Россияне еще раз пройдут все то, что было в конце 1980-х и начале 1990-х, но пройдут с гораздо большим количеством крови.

О президентских выборах в России

Еще об одном элементе хаотизации – так называемые "выборы", которые в России назначили на 17 марта 2024 года. Алексей Навальный призвал россиян идти на выборы и голосовать против Владимира Путина – за любого другого кандидата. А вы верите в такие призывы?

Прежде всего, это внутренняя политика России, несмотря на то, что ее там нет. Однако, безусловно, российская оппозиция, пусть она и немного странная, имеет право вести и выбирать определенные сценарии и модели поведения. Это их выбор, но, по моему мнению, это абсолютно лишено всякого смысла.

У России нет конкурентных выборов, не будет альтернативных кандидатов. А будет там, например, в списке какой-нибудь субъект Зюганов (Геннадий Зюганов, глава КПРФ – 24 Канал), но считать, что это альтернатива – нонсенс. Также не будет подсчета голосов.

Это будет банальное переназначение Путина. Я даже не понимаю, зачем это делать, зачем нужен этот декор в недемократической стране.

Они на это деньги из государственного бюджета выделяют, вот пусть и выделяют.

Да, они могут на этом заработать – "спилить" средства, как всегда.

Это будет переназначение Путина с результатом на 75 – 85%. Нет никакого значения, что это за цифры.

В этом смысле призывы, мол, будем голосовать против, и тогда российские власти увидят, что все проголосовали против. Они вообще не будут смотреть в бюллетени, ящики. 17 марта это будет акт, который еще раз продемонстрирует, почему Россия не принадлежит к демократическим странам, и никогда таковой не будет.

Должны относиться к этому с иронией и сарказмом и говорить об этом. Однако единственное, что может повлиять на будущую судьбу и Навального, и российской оппозиции, и российских сообществ, и российского государства, и вообще России – это ее поражение в войне с Украиной.

Это даст шанс на какую-то псевдодемократию, временную конкурентную политику и реанимацию политических возможностей таких, как господин Навальный. Кроме поражения России в войне с Украиной, все остальное – фикция.



В марте 2024 года в России состоятся "выборы" / Getty Images

К чему готовиться зимой

Есть мнение, что возможно Россия не будет прибегать этой зимой к массированному обстрелу Украины "Шахедами", потому что они либо поменяли тактику, либо накапливают стратегические резервы, которые исчерпали. Есть ли у вас понимание, как будет действовать Россия этой зимой? Или это настолько непредсказуемая территория, что сказать заранее трудно?

Россия как раз совершенно предсказуема. Она будет использовать любые инструменты для продолжения геноцидной тактики: атаки крылатыми сверхзвуковыми ракетами или дронами по всей территории Украины, особенно гражданского населения, объектов критической инфраструктуры. А это и есть использование геноцидной практики, к которой Россия будет прибегать.

На фоне депрессии и определенной психоэмоциональной ямы – два года войны, это действительно тяжело – люди должны чувствовать надежду, должны понимать, что будет дальше. Однако есть много факторов, которые не позволяют четко сказать, что завтра все будет выглядеть по-другому, или завтра будем иметь конкретные результаты.

Россияне попытаются воспользоваться этим психоэмоциональным состоянием и использовать дроны. Кстати, они их каждую ночь используют, мы с вами видим 35 – 50 дронов. Это гораздо больше, чем в прошлом году. Они пытаются атаковать те или иные объекты, а по линии фронта вообще используют баллистику и управляемые авиационные бомбы именно для разрушения объектов критической инфраструктуры.

Россиянам важно, чтобы люди чувствовали холод – это один из инструментов. Голод и холод – это два ключевых инструмента России на протяжении всей истории ее существования.

На мой взгляд, они эту тактику будут использовать, как и в прошлом году. Попытаются атаковать наши объекты, гражданское население, чтобы спровоцировать определенную истерику или определенные беспорядки в Украине исходя именно из этой технологии.

Готова ли Украина? Да. Разведка предоставляет объективные цифры по накопленному ресурсу. Я бы не обращал внимание на то, что россияне накапливают стратегические запасы. Для россиян сейчас ситуация в войне – "или пан, или пропал".

Либо они получают результат, и тогда на время смогут компенсировать любые стратегические накопления, потому что их будут бояться. Либо "пропал" – и тогда нет разницы, есть ли у тебя там 100 ракет для ядерной боеголовки, или 10.

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Поэтому россияне идут по стандартному для себя маршруту, и мы должны быть к этому готовы. И о готовности: разведка дает данные о производстве ракет, и сколько у них накоплено, на каких военных аэродромах держат носители, как эти носители – стратегическая авиация – готовится. Разведка это в реальном времени отслеживает постоянно.

У нас в этом году существенно увеличена способность систем противоракетной обороны, их гораздо больше. Да, их не хватает, есть определенный дефицит. Президент Украины работает на разных площадках с нашими партнерами из Европы, в частности, Германии, чтобы существенно нарастить системы ПРО и обезопасить себя от прямых ракетных атак.

Кроме того, есть тактика отработки дроновых атак с помощью мобильных передвижных групп, активно прессингующих эти дроны. Есть абсолютно четкое понимание возможности нашей энергетической инфраструктуры: имеем три степени защиты, прежде всего физической защиты, есть отработанные модели диспетчеризации. Также есть договоренности с партнерами, как в случае дефицита его компенсировать.

Страна готовится, и я достаточно оптимистично смотрю на то, что делает Украина. Мы осознаем, какие есть риски, а также то, что, исходя из опыта прошлого года, будет делать Россия.

У России уже нет изменения ни тактики, ни стратегии, ни кадровой ротации. Люди, которые доминируют в управлении, включая Путина или Патрушева (Николай Патрушев, секретарь совбеза России – 24 Канал), остаются. У них такое же видение того, что нужно делать, как нужно ликвидировать гражданское население в Украине, чтобы Россия не проиграла эту войну.

Эти данные есть только у разведки, мы не можем их озвучивать? Если можем, тогда попрошу, хотя бы сориентировать.

На мой взгляд, это должны озвучивать представители Воздушных сил Украины, они об этом не раз говорили, в частности о количестве ракет, как эти ракеты будут использоваться, что будет неприкосновенным запасом в России. Так же об этом говорит Главное управление разведки.

Если их спросить, они абсолютно четко зафиксируют количество ракет разных модификаций, количество готовых к использованию ракет, количество ракет, которое будет неиспользовано в любом случае Россией.

Украина попросила новые виды вооружения у США

Появилась новость от Reuters о том, что Украина запросила у США вертолеты Apache, истребители F-18 и сложные системы ПВО. Это наш взгляд на будущее – на 2024 год?

Это абсолютно прагматичный подход Украины. Мы ясно понимаем, что это за война. Она проанализирована с точки зрения технологических возможностей России и что, возможно, мы можем использовать для более эффективного уничтожения российских накопленных резервов.

Это правильный подход Министерства обороны и Генерального штаба. Они фиксируют необходимость технологических конфигураций в стратегии деоккупации.

Вернемся на год назад, когда мы говорили, что нам необходима бронетехника. Если Россия использует 500 танков, то 30, например танков одной модификации Challenger или Abrams, не совсем достаточно, чтобы паритетно воевать.

Если мы говорим о бронетехнике, нужно иметь 300 – 400 танков. Но согласно анализу этой войны, прежде всего, нужно контролировать воздух или логистику.

А что такое воздух? Это дроны, авиация, и это Apache. Это позволит отогнать россиян и контролировать именно происходящее по линии фронта. Там "висит" безграничное количество российских FPV-дронов, "Ланцеты" и т.д. Для того чтобы с этим покончить, чтобы не было российского доминирования в воздухе, нужны инструменты.

Что касается логистики, нужно уничтожать все на далеком подходе, а также проводить контрбатарейную борьбу на большом расстоянии. Для этого нужны дальнобойные ракеты. А главное, нужны снаряды – в большом количестве. Эта потребность никуда не исчезает.

Наши представители в США на разных площадках, а туда отправилась большая представительная делегация в составе с министром обороны, правильно задают вопросы.

Они говорят о перспективах этой войны, о прогнозировании по ней. Если сегодня мы четко зафиксируем, какие инструменты потребуются ВСУ за два или три месяца, эти сроки будут более сбалансированными и реалистичными, чем мы начнем снова что-то делать, а через год выяснится: для того чтобы убрать доминирование России в воздухе, нам не хватило какой-то инструментальной базы.