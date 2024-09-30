"Негде даже хлеба купить": в оккупированной Луганской области нет продуктовых магазинов, – ОВА

На временно оккупированной территории Луганской области в более 200 оккупированных россиянами населенных пунктах пока не работает ни один продуктовый магазин.

Внимание на эту проблему обратил начальник Луганской ОГА Артем Лысогор. По его словам, местные там даже не имеют возможности приобрести хлеб.

Смотрите также Прячут антенны и оружие: "Атэш" разведал данные о суперсекретной базе оккупантов в Донецкой области

Какова ситуация на оккупированной территории

В более 200 населенных пунктах так называемой "ЛНР" не работает ни один продуктовый магазин. Эти города и села находятся на территории 22 административно-территориальных единиц,

– говорит глава ОВА.

Таким образом, по его словам, подобная ситуация сохраняется в громадах, оккупированных не только в 2022 году, но и в 2014-м. "За десять лет там не сделано ничего для улучшения инфраструктуры – даже хлеба негде купить", – подчеркнул он.

Лысак также рассказал, что с недавних пор дважды в неделю туда приезжают "автомагазины", которые работают по одному-два часа и затем направляются в соседнее село. Как говорит чиновник, некоторые ранее развитые населенные пункты Луганщины оккупанты превратили в "российскую глубинку".

К слову, на оккупированных территориях прогрессирует настоящий демографический кризис. Население уменьшилось в несколько раз. Рождаемость стремительно снизилась, а смертность, наоборот, прогрессирует. На это указывают действия так называемых "администраций", которые меняют систему захоронений.

Медики, которые работают на россиян, сделали интересную презентацию. В ней говорилось следующее: если в дальнейшем будет сохраняться нынешняя ситуация, то население на оккупированных частях Луганской и Донецкой областей исчезнет через 70 лет.