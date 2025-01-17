У Путина есть реальная проблема: экс-посол Британии ответил, долго ли еще Россия сможет вести войну

Чем дольше продлится российско-украинская война, тем труднее будет России. Сейчас расчет Путина заключается в том, чтобы заставить Украину сдаться. Он надеется на то, что она не сможет вести боевые действия так долго как Россия.

Об этом в эфире 24 Канала отметил бывший посол Великобритании в России Родерик Лайн, подчеркнув, что глава Кремля может ошибаться по этому поводу, ведь украинцы воюют буквально за существование своего государства, его свободу и суверенитет, имея сильный стимул увидеть, как эта война завершится.

Смотрите также Путин будет вынужден согласиться: как Трамп может начать переговоры о войне

Экономика России оказалась в беде

В России, по словам экс-посла, огромная нехватка рабочей силы, потому что многие россияне были вовлечены в оборонную промышленность. Россия финансирует войну благодаря тому, что загоняет свои банки в долги. Банковская система страны-агрессора сейчас становится довольно хрупкой.

Лайн отметил, что в дальнейшем расходы будут только увеличиваться. Он подчеркнул, что невозможно тратить более 40% бюджета на оборону и безопасность, не ухудшая при этом сферу здравоохранения, образования, свои инвестиции в инфраструктуру.

Я не думаю, что война будет длиться бесконечно долго для России. Российская экономика находится в настоящей беде. Когда ключевая ставка Центробанка составляет 21% – это накладывает огромные расходы на российские предприятия,

– отметил Лайн.

Ресурс завершается, но Путин боится объявлять мобилизацию

Россия может прекратить войну, поскольку именно она ее начала, но это, по мнению экс-посла, зависит от того, сделает ли Путин другой расчет, чем тот, который он делал до сих пор. Лайн отметил, что России будет все труднее и труднее вести боевые действия.

Украине тоже нелегко, есть трудности с пополнением войска. Россия также столкнулась с такой проблемой. Путин так и не решился объявить вторую волну мобилизации. Ведь когда он это сделал в сентябре 2022 года – это оказалось непопулярным решением.

У Путина есть реальная проблема, ему не будет хватать людей, готовых воевать в этой войне, сколько бы он им не платил. Ему не хватает танков, другой техники и денег. Все эти проблемы для России усугубятся,

– спрогнозировал Лайн.

Российский диктатор, по словам бывшего посла, боится начать мобилизацию. Поэтому он вынужден использовать солдат Северной Кореи. По его словам, для России и Путина унизительно становиться на колени перед Ким Чен Ыном, который является абсолютным изгоем, и просить артиллерийские снаряды и войска. Однако другого выхода у России нет.