По це в етері 24 Каналу зазначив колишній посол Великої Британії в Росії Родерік Лайн, зауваживши, що очільник Кремля може помилятися щодо цього, адже українці воюють буквально за існування своєї держави, її свободу та суверенітет, маючи сильний стимул побачити, як ця війна завершиться.

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Економіка Росії опинилась в біді

В Росії, зі слів експосла, величезна нестача робочої сили, бо багато росіян були залучені в оборонну промисловість. Росія фінансує війну завдяки тому, що заганяє свої банки в борги. Банківська система країни-агресорки зараз стає доволі крихкою.

Лайн наголосив, що надалі витрати будуть тільки збільшуватися. Він підкреслив, що неможливо витрачати понад 40% бюджету на оборону та безпеку, не погіршуючи при цьому сферу охорону здоров'я, освіти, свої інвестиції в інфраструктуру.

Я не думаю, що війна буде тривати нескінченно довго для Росії. Російська економіка перебуває у справжній біді. Коли ключова ставка Центробанку становить 21% – це накладає величезні витрати на російські підприємства,

– зазначив Лайн.

Ресурс завершується, але Путін боїться оголошувати мобілізацію

Росія може припинити війну, оскільки саме вона її розпочала, але це, на думку експосла, залежить від того, чи зробить Путін інший розрахунок, ніж той, який він робив досі. Лайн наголосив, що Росії буде все важче і важче вести бойові дії.

Україні теж нелегко, є труднощі з поповненням війська. Росія також зіштовхнулась з такою проблемою. Путін так і не наважився оголосити другу хвилю мобілізації. Адже коли він це зробив у вересні 2022 року – це виявилось непопулярним рішенням.

У Путіна є реальна проблема, йому не вистачатиме людей, готових воювати в цій війні, скільки б він їм не платив. Йому не вистачає танків, іншої техніки та грошей. Всі ці проблеми для Росії поглибляться,

– спрогнозував Лайн.

Російський диктатор, зі слів колишнього посла, боїться розпочати мобілізацію. Тому він змушений використовувати солдатів Північної Кореї. З його слів, для Росії й Путіна принизливо ставати на коліна перед Кім Чен Ином, який є абсолютним ізгоєм, та просити артилерійські снаряди й війська. Однак іншого виходу в Росії нема.