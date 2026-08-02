В России обостряются проблемы, связанные с неспособностью поддерживать собственную инфраструктуру. Число пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций за первые полгода выросло в 6 раз.

Однако страна-агрессор продолжает тратить деньги на войну. Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

Что известно о катастрофе в России?

В разведке отмечают, что в России за полгода резко возросло количество людей, пострадавших от аварий и стихийных бедствий. По их словам, официальная статистика подчеркивает, что проблемы с инфраструктурой уже давно вышли за пределы локальных сбоев и стали системными.

Согласно данным российского Министерства по чрезвычайным ситуациям, в первом полугодии 2026 года количество катастроф возросло до 146 случаев. В результате пострадали почти 850 тысяч человек. Для сравнения: это в 6 раз больше, чем за тот же период 2025 года.

Российские власти годами направляли деньги на войну, силовые структуры и пропаганду, оставляя без должного ремонта коммунальные сети, дамбы, системы водоотведения и энергоснабжения,

– заявили в СЗР.

В результате такой политики Кремля обычные аварии и природные явления все чаще превращаются в масштабные чрезвычайные ситуации.

Смертность также выросла: за полгода в различных регионах России погибли 156 человек, что примерно в полтора раза больше, чем в прошлом году. В МЧС страны-агрессора оправдываются якобы сочетанием техногенных аварий, стихийных явлений и сложных погодных условий. Однако в СЗР отмечают, что за декларациями и статистикой российские власти замалчивают десятилетия бездействия и системного пренебрежения безопасностью своего населения.

Что известно о последствиях действий Кремля?

В украинской разведке отметили, что от катастроф сильнее всего пострадали регионы от Дагестана до Урала. В Дагестане из-за наводнений эвакуировали более 3 тысяч человек, а в Чечне вода повредила более 1,2 тысячи домов.

В Свердловской области ситуация также обострилась после сильных ливней и паводков. Там из-за стихийных бедствий пострадали более 500 домов, дач и приусадебных участков.

Российские власти тратили ресурсы не на защиту людей и восстановление страны, а на собственные политические цели. Цена этой политики – разрушенная инфраструктура и тысячи людей, которые остаются один на один с последствиями государственного бездействия,

– подчеркнули в СЗР.

Они отметили, что каждое новое стихийное бедствие является напоминанием об одной и той же системной проблеме.

Что известно о проблемах России?

Российские компании на фоне дефицита кадров в определенных отраслях вынуждены привлекать трудовых мигрантов. Только в первом полугодии 2026 года они приняли 147 тысяч гастарбайтеров из Азии.

Также в России действуют ограничения на фоне топливного кризиса. Власти страны активно ищут способы решить эту проблему.