Проте країна-агресорка продовжує витрачати гроші на війну. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

Що відомо про катастрофу в Росії?

У розвідці зазначають, що в Росії за пів року різко зросла кількість людей, які постраждали від аварій та стихійних лих. За їхніми словами, офіційна статистика підкреслює, що проблеми з інфраструктурою вже давно вийшли за межі локальних збоїв і стали системними.

Згідно з даними російського міністерства з надзвичайних ситуацій, у першому півріччі 2026 року кількість катастроф зросла до 146 випадків. Внаслідок цього постраждали майже 850 тисяч людей. Для порівняння, це у 6 разів більше, ніж за той самий період 2025 року.

Російська влада роками спрямовувала гроші на війну, силові структури й пропаганду, залишаючи без належного ремонту комунальні мережі, дамби, системи водовідведення та енергопостачання,

– заявили у СЗР.

В результаті такої політики Кремля звичайні аварії та природні явища все частіше перетворюються на масштабні надзвичайні ситуації.

Смертність теж зросла: за пів року в різних регіонах Росії загинули 156 людей, що приблизно у півтора раза більше, ніж торік. У МНС країни-агресорки виправдовуються нібито поєднанням техногенних аварій, стихійних явищ і складної погоди. Проте у СЗР наголошують, що за деклараціями та статистикою російська влада замовчує десятиліття бездіяльності та системного нехтування безпекою свого населення.

Що відомо про наслідки дій Кремля?

В українській розвідці зазначили, що від катастроф найсильніше постраждали регіони від Дагестану до Уралу. У Дагестані через повені евакуювали понад 3 тисячі людей, а в Чечні вода пошкодила понад 1,2 тисячі будинків.

У Свердловській області ситуація також загострилася після сильних злив і паводків. Там через стихійні лиха постраждали понад 500 будинків, дач і присадибних ділянок.

Російська влада витрачала ресурси не на захист людей та оновлення країни, а на власні політичні цілі. Ціна цієї політики – зруйнована інфраструктура і тисячі людей, які залишаються сам на сам із наслідками державної бездіяльності,

– підкреслили у СЗР.

Вони наголосили, що кожне нове стихійне лихо є нагадуванням про одну й ту саму системну проблему.

Що відомо про проблеми Росії?

Російські компанії на тлі дефіциту кадрів у певних галузях змушені завозити трудових мігрантів. Лише в першому півріччі 2026 року вони прийняли 147 тисяч гастарбайтерів з Азії.

Також у Росії діють обмеження на тлі паливної кризи. Влада країни активно шукає способи, аби розв'язати проблему.