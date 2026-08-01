Такое мнение высказал 24 Каналу политтехнолог Тарас Загородний, объяснив, какую экономическую проблему пытаются решить российские власти, завозя мигрантов. Напомним, что российские банки в настоящее время не располагают рублевой ликвидностью для приобретения облигаций федерального займа. Именно за их счет российский Минфин покрывает дефицит бюджета.

Что именно угрожает экономике России?

Загородний отметил, что завоз мигрантов в Россию не решит ключевую проблему – падение внутреннего спроса.

Допустим, они привезут мигрантов на сталелитейный завод. Они там будут работать, производить продукцию. А куда ее будут продавать? Ведь в России проблема с падением внутреннего спроса,

– подчеркнул политтехнолог.

Россияне, по его словам, чувствуют, что цены растут, это приводит к тому, что меняются их привычки, они сокращают потребление товаров длительного пользования – одежды, даже потребление мяса. Поэтому, когда нет спроса, завоз мигрантов не поможет решить эту проблему.

В России есть деньги, есть люди, но для того, чтобы было производство, должно быть несколько составляющих: основные средства, станки, труд. Но чего не хватает, куда продавать готовую продукцию. Ведь в любом бизнесе проблема не в том, как произвести, а как сбыть. Если внутри России падает спрос, то из-за санкций, под которыми она находится, за границу россияне ничего не смогут продать – сколько бы мигрантов они ни завезли,

– отметил он.

Даже если в России после завоза рабочей силы из Азии станет больше дворников, это, по мнению Загороднего, не решит глобальную проблему российской экономики. Потому что она заключается, в частности, в отсутствии экспорта нефти и зерна.

Привезут индийцев, они там будут помыкаются, им задержат зарплаты, как всегда в России, они потом столкнутся с российской полицией, которая их изобьет, а потом вернутся домой,

– отметил Тарас Загородний.

Он напомнил, что в Беларусь также привозили людей из Узбекистана. Их там где-то поселили в общежитие, выдали смешную, даже по меркам Узбекистана, зарплату, и они уехали обратно. Поэтому, как считает политтехнолог, завоз мигрантов, когда спрос падает внутри страны из-за ожиданий инфляции и отсутствия внешних рынков, не исправит экономическую ситуацию в России.

Политтехнолог объяснил, поможет ли российской экономике завоз мигрантов: смотрите видео

В то же время в российских банках нет денег, чтобы покупать облигации федерального займа (ОФЗ). Это приводит к тому, что отсутствуют средства для покрытия дефицита бюджета.

Обратите внимание! Вице-президент и финансовый директор российского Сбербанка Тарас Скворцов заявил, что ситуация с российскими банками, у которых нет денег на покупку ОФП, возникла из-за оттока наличных из банков, который с начала года достиг отметки около 2 триллионов рублей и привел к дефициту ликвидности в российской банковской системе.

Загородний пояснил, что у российских банков есть проблемы с ликвидностью, потому что они находятся под тройным ударом. Кроме того, по словам политтехнолога, еще не обрушились Wildberries и Ozon (российские маркетплейсы – 24 Канал). Сейчас аграрии не смогут погасить кредиты, потому что не будут способны вовремя вывезти зерно и многое другое.

Отметим, что российские компании с января по июнь текущего года выдали иностранцам из Азии более 147 тысяч разрешений на работу. Этот показатель почти втрое превышает показатель за первое полугодие 2025 года. В частности, в 1,5 раза увеличилась выдача разрешений гражданам Китая, Индии, Индонезии, а вдвое – гражданам Шри-Ланки. Привлечение иностранных работников позволит российским компаниям восполнить нехватку кадров в строительстве, логистике, сфере ЖКХ, сфере услуг и промышленности.