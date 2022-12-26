В России – технический голод: в ГУР оценили, на что оккупанты могут рассчитывать от Ирана и Китая

В России уже начался технический голод. "Вторая армия мира" сталкивается с почти идентичными проблемами, с которыми сталкивается и Украина.

Об этом сообщил глава украинской разведки Кирилл Буданов. По его словам, у российской армии уже начались проблемы со снарядами.

Обратите внимание У России проблемы с ракетами и артиллерийскими боеприпасами: как это влияет на ход боевых действий

В России начался технический голод

Российская армия сталкивается с почти идентичными проблемами, с которыми сталкиваемся и мы. Только мы с марта, а они – примерно с начала осени. Как у нас проблема со снарядами к артиллерии, которую мы решаем благодаря партнерам – так и у них это началось. Как у нас начались проблемы с осколочно-фугасными снарядами в танки – так же у них. То же самое касается ракет к РСЗО,

– рассказал Буданов.

Глава разведки отметил, что сейчас россияне так же во всем мире ищут, где приобрести снаряды 122 и 152 миллиметра, танковые осколочно-фугасные выстрелы и реактивные снаряды в "Грады" и "Ураганы".

По словам Буданова, есть некоторые страны, которые хотят помочь России. Однако во многих случаях продают через третьи страны.

Помогут ли России Иран и Китай

В начале декабря Россия сообщила об усилении сотрудничества с Ираном. Глава ГУР рассказал, повлияет ли это на войну:

"Все уже видели и слышали эти летающие "мопеды". Кто-то может даже чувствовал на себе. Эти дроны были переданы. Пойдут ли они дальше (к ракетам) – вопрос открыт. Все работают над тем, чтобы этого не произошло. И сам Иран понял, что так просто передать это России – это не воспринимается миром. Даже тем миром, с которым они привыкли нормально общаться", – сказал Буданов.

Таким образом, глава разведки считает, что кроме дронов Shahed-136 и Shahed-131 России ничего не светит из Ирана.

Был большой Mohajer-6, похожий на Bayraktar по тактико-техническим характеристикам. Они пытаются купить у них боеприпасы и хотят, чтобы иранцы продали баллистические ракеты. Однако ни одной ракеты Иран так и не передал,

– подчеркнул Буданов.

Что касается Китая, Буданов добавил, что эта страна никакого вооружения тоже не передала и не передаст.

На сколько атак России еще хватит ракет

Накануне Кирилл Буданов заявил, что того количества ракет, которое осталось – если взять чисто математически их расчеты, – хватит с их интенсивностью в залпе в среднем 70 – 75 ракет на два-три раза. И в принципе они закончатся вообще.

Буданов подчеркнул, что сначала Россия совершала теракты по объектам критической инфраструктуры Украины раз в неделю. Впоследствии – раз в 10 дней. А потом – раз в две недели. Сейчас – еще реже.