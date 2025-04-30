Расширили "автопарк": оккупанты пошли в штурм на школьном автобусе

Российские запасы бронетехники заканчиваются, а потому оккупантам приходится искать альтернативный транспорт для проведения боевых действий. Если раньше на фронте видели штурмы россиян на мотоциклах, багги или даже гольф-карах, то сейчас враг пошел в бой на школьном желтом автобусе.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Россияне использовали в штурме школьный автобус

В субботу, 26 апреля, блогер и волонтер Сергей Стерненко показал точную работу украинских защитников. На опубликованном видео продемонстрирована работа воинов Bombus Group, которые уничтожали разнообразный транспорт врага в Курской области. Внимание привлек школьный желтый автобус, который россияне использовали, чтобы поехать в атаку.

Аналитик Forbes Дэвид Акс заметил, что школьный автобус – это самое новое и одновременно самое комичное дополнение арсенала российской армии, которая использует гражданский транспорт для ведения боевых действий. Он напомнил, что на фронте уже замечали самокаты, мотоциклы, китайские гольф-кары, автомобили Lada, "буханки" и даже раритетные ГАЗ-69.

Так, школьный автобус почему-то остался стоять на поле боя. Аналитик предположил, что он мог или сломаться, или застрял, пытаясь съехать с дороги на мягкий грунт. Впоследствии по меньшей мере один дрон успешно поразил автобус и поджег его.

Уничтожение техники на Курщине, в частности – и школьного автобуса: смотрите видео

В СМИ отметили, что гражданские транспортные средства лучше, чем идти на штурм пешком, однако, очевидно, что они не обеспечат никакой защиты или огневой поддержки. Кроме того, автобус – не лучший вариант, чтобы использовать его на поле боя.

В то же время аналитик Дэвид Акс подчеркивают, что россияне не имеют выбора. По его словам, за 39 месяцев полномасштабной войны Россия уже потеряла около 17 тысяч единиц тяжелой техники.

Это больше техники, чем есть во всех арсеналах многих армий, и больше техники, чем российская оборонная промышленность, находящаяся под санкциями, может произвести за 3 года. Ежегодное производство новых танков и боевых машин пехоты в России может достичь 1100 единиц,

– подчеркнул он.

О проблемах с обеспечением свидетельствуют и появление на фронте законсервированной техники, и автомобилей времен Холодной войны. Сейчас склады российской армии истощены, а потому на поле боя появляются мотоциклы, гольф-кары и школьные автобусы.

К слову, использование школьных автобусов на поле боя – явление не новое. Боевики Исламского государства также использовали их на поле боя в 2010-х годах.