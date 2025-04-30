Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Forbes.

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Росіяни використали у штурмі шкільний автобус

У суботу, 26 квітня, блогер та волонтер Сергій Стерненко показав влучну роботу українських захисників. На опублікованому відео продемонстрована робота воїнів Bombus Group, які знищували різноманітний транспорт ворога у Курській області. Увагу привернув шкільний жовтий автобус, який росіяни використали, аби поїхати в атаку.

Аналітик Forbes Девід Акс зауважив, що шкільний автобус – це найновіше і водночас найкомічніше доповнення арсеналу російської армії, яка використовує цивільний транспорт для ведення бойових дій. Він нагадав, що на фронті вже помічали самокати, мотоцикли, китайські гольф-кари, автомобілі Lada, "буханки" та навіть раритетні ГАЗ-69.

Так, шкільний автобус чомусь залишився стояти на полі бою. Аналітик припустив, що він міг або зламатися, або застряг, намагаючись з'їхати з дороги на м'який ґрунт. Згодом щонайменше один дрон успішно уразив автобус та підпалив його.

Знищення техніки на Курщині, зокрема – й шкільного автобуса: дивіться відео

У ЗМІ зауважили, що цивільні транспортні засоби кращі, аніж йти на штурм пішки, однак, очевидно, що вони не забезпечать жодного захисту чи вогневої підтримки. Крім того, автобус – не найкращий варіант, аби використовувати його на полі бою.

Водночас аналітик Девід Акс підкреслюють, що росіяни не мають вибору. За його словами, за 39 місяців повномасштабної війни Росія вже втратила близько 17 тисяч одиниць важкої техніки.

Це більше техніки, ніж є у всіх арсеналах багатьох армій, і більше техніки, ніж російська оборонна промисловість, що перебуває під санкціями, може виробити за 3 роки. Щорічне виробництво нових танків і бойових машин піхоти в Росії може сягнути 1100 одиниць,

– наголосив він.

Про проблеми із забезпеченням свідчать і поява на фронті законсервованої техніки, і автомобілів часів Холодної війни. Нині склади російської армії виснажені, а тому на полі бою з'являються мотоцикли, гольф-кари та шкільні автобуси.

До слова, використання шкільних автобусів на полі бою – явище не нове. Бойовики Ісламської держави також використовували їх на полі бою у 2010-х роках.