Такой коллапс будет впервые: что может ожидать Россию уже этой зимой

Война дошла до того момента, когда победит тот, кто сможет продержаться дольше. В России становится все больше экономических проблем. Она приближается к пределу, когда не сможет вести боевые действия.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал доктор экономических наук, глава Advanter Group Андрей Длигач, отметив, что перед Россией сейчас стоит задача максимально запугать украинское общество перед осенне-зимним периодом и разругать Украину с ее партнерами, чтобы выторговать себе шанс на продолжение войны.

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Украина к зиме подготовлена лучше, чем Россия

Доктор экономических наук прогнозирует, что Украина, несмотря на планы врага, в очередной раз продемонстрирует высокий уровень способности адаптироваться и оставаться устойчивой. По его словам, в отличие от России наше государство уже децентрализовало большинство систем, в частности в сфере обеспечения топливом, электроснабжением, а также планирует сделать это с отоплением.

Мы будем лучше готовы к зимнему периоду, чем Россия, для которой сейчас все происходит впервые: разрушается инфраструктура, благодаря которой она казалась и своим гражданам, и руководству устойчивой и дееспособной,

– заявил Длигач.

По словам доктора экономических наук, сейчас эта дееспособность сводится к нулю. Он подчеркнул, что Украине остается довести цифру постоянно выведенных из строя (то есть тех, которые не будут работать полгода и более) российских нефтеперерабатывающих мощностей до 35 – 40%.

Тогда в России начнется логистический коллапс. Следующим шагом нужно будет закрыть воздушное пространство для перелетов гражданской авиации в России. Это вызовет не столько экономический кризис, сколько управленческий. Нужно оказывать давление с помощью "дальнобойных" санкций в сфере логистики и нефтепереработки, ВПК, а также международных санкций на нефтяной флот России. То есть делать все, чтобы она не была способна продолжать эту войну,

– подытожил Длигач.

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