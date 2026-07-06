Таку думку в етері 24 Каналу висловив доктор економічних наук, голова Advanter Group Андрій Длігач, зазначивши, що Росія зараз має перед собою завдання максимально налякати українське суспільство перед осінньо-зимовим періодом та розсварити Україну з її партнерами, аби виторгувати собі шанс на продовження війни.

Дивіться також "Гарних варіантів не залишилось": паливна криза в Росії може мати критичні наслідки

Україна до зими підготовлена краще, ніж Росія

Доктор економічних наук прогнозує, що Україна попри плани ворога продемонструє вкотре високий рівень вміння адаптуватися і бути стійкою. З його слів, на відміну від Росії наша держава вже децентралізувала більшість систем, зокрема щодо забезпечення пальним, електропостачання, а також планує зробити це з опаленням.

Ми будемо краще готові до зимового періоду, ніж Росія, для якої зараз все відбувається вперше: руйнується інфраструктура, завдяки якій вона здавалася і своїм громадянам, і керівництву стійкою та спроможною,

– озвучив Длігач.

Зі слів доктора економічних наук, зараз ця спроможність сходить нанівець. Він підкреслив, що Україні залишається довести цифру до постійно вибитих з ладу (таких, що не працюватимуть від пів року і більше) російських нафтопереробних потужностей до 35 – 40%.

Тоді в Росії почнеться логістичний колапс. Наступним кроком треба буде закрити небо для перельотів цивільної авіації в Росії. Це спричинить не стільки економічну кризу, як управлінську. Потрібно дотискати далекобійними "санкціями" по логістиці та нафтопереробці, ВПК, а міжнародними санкціями нафтовий флот Росії. Тобто, все те, щоб вона була не спроможною продовжувати цю війну,

– підсумував Длігач.

Повне інтерв'ю Андрія Длігача: дивіться у відео