Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн в етері 24 Каналу висловив думку, що паливна криза, яка утворилась в Росії, має серйозний характер. Якщо навіть на одній АЗС на кілька годин зникає пальне – це, з його слів, вже надзвичайна подія в межах компанії та удар по бізнесу.

Дивіться також "Країну-бензоколонку" рятують гуманітаркою: політолог пояснив, що коїться в Росії з паливом

Путін може піти на 2 кроки, але обидва для нього невтішні

Наразі 70 російських регіонів живуть з чергами на заправках й лімітами на придбання бензину. Це, як наголосив директор консалтингової групи "А-95", свідчить про глибоку системну кризу, з якої для Росії не буде швидкого виходу.

Для них гарних варіантів не залишилось. Вони вживають низку заходів, зокрема продаж некондиційного пального (стандарт Євро-3). "Жигулі" на ньому, звісно, поїдуть, але для сучасних машин це погана перспектива. Вони почали імпорт з країн СНД, але цього недостатньо,

– констатував Куюн.

Росія намагається імпортувати бензин, але її населення, як зауважив директор консалтингової групи "А-95", не звикло платити ринкову ціну. В країні-агресорці діяв негласний суспільний договір: менше свободи для громадян в обмін на дешевий бензин від влади.

Зараз з дешевим пальним не буде складається. Навіть якщо вони привезуть імпортоване, доведеться або передбачити дотації з російського бюджету (що зменшить витрати на зброю), або переходити на ринкові ціні, до яких росіяни не звикли,

– озвучив Куюн.

Підсумовуючи, директор консалтингової групи "А-95" висловив переконання, що це для російських громадян стане справжнім шоком і одночасно потужно вдарить по репутації влади Росії.

Як українські удари по НПЗ впливають на Росію: дивіться у відео