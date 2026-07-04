Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн в эфире 24 Канала высказал мнение, что топливный кризис, сложившийся в России, носит серьезный характер. Если даже на одной АЗС на несколько часов исчезает горючее – это, по его словам, уже чрезвычайное происшествие в рамках компании и удар по бизнесу.

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Сейчас 70 российских регионов живут с очередями на заправках и лимитами на покупку бензина. Это, как подчеркнул директор консалтинговой группы "А-95", свидетельствует о глубоком системном кризисе, из которого для России не будет быстрого выхода.

Для них хороших вариантов не осталось. Они принимают ряд мер, в частности продажу некондиционного топлива (стандарт Евро-3). "Жигули" на нем, конечно, поедут, но для современных машин это плохая перспектива. Они начали импорт из стран СНГ, но этого недостаточно,

– констатировал Куюн.

Россия пытается импортировать бензин, но ее население, как отметил директор консалтинговой группы "А-95", не привыкло платить рыночную цену. В стране-агрессоре действовал негласный общественный договор: меньше свободы для граждан в обмен на дешевый бензин от властей.

Сейчас с дешевым горючим не получится. Даже если они привезут импортное, придется либо предусмотреть дотации из российского бюджета (что сократит расходы на оружие), либо переходить на рыночные цены, к которым россияне не привыкли,

– заявил Куюн.

Подводя итог, директор консалтинговой группы "А-95" выразил убеждение, что для российских граждан это станет настоящим шоком и одновременно нанесет мощный удар по репутации власти России.

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