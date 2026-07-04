Глава Центра по противодействию дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил 24 Каналу, что в Чите в Забайкальском крае за топливом выстраиваются огромные очереди, достигающие 2, а местами и 5 километров. Россия – очень большая страна, соответственно, масштаб кризиса там только нарастает.

К теме: Россия нашла нового поставщика бензина на фоне топливного кризиса и ударов по НПЗ

Какие дальнейшие последствия ждут россиян, если война продолжится?

Коваленко отметил, что российские НПЗ не способны покрыть дефицит топлива, возникший в стране в результате очень удачных ударов Украины, количество которых растет.

Россия сейчас вынуждена импортировать топливо из Индии. Также Казахстан предоставил 50 тысяч тонн гуманитарной помощи, но это, по его мнению, ненадолго. И это как капля в море. Поэтому без налаживания работы НПЗ кризис не остановится.

"Работа российских НПЗ не наладится, пока Россия не прекратит войну. В противном случае она продолжит терять нефтеперерабатывающие заводы, расположенные на расстоянии 2 тысяч километров. И до этих НПЗ все долетит. Поэтому Россия превращается в государство, которое продает нефть и закупает топливо", – пояснил руководитель ЦПД.

В России набирает обороты топливный кризис: смотрите видео

В то же время, с точки зрения Индии, все выглядит, по его словам, довольно забавно, поскольку Россия продает туда нефть по низкой цене, а сейчас будет дорого покупать топливо, произведенное индийцами из ее нефти.

Это "план-капкан" Путина: ради Константиновки или Малой Токмачки, о существовании которых в Москве или Санкт-Петербурге даже никто не знает, россияне остаются без топлива. Но они сами проголосовали и избрали Владимира Путина, а также поддержали так называемую "СВО". Это плата за такие действия,

– пояснил Андрей Коваленко.

Он добавил, что если Россия продолжит войну и не завершит ее этой осенью, зимой россияне останутся еще и без света.

Напомним, что из-за топливного кризиса в России Кремль прилагает усилия, чтобы в первую очередь обеспечить бензином Москву. По данным Службы внешней разведки, работа Московского НПЗ приостановлена из-за ударов Украины примерно на полгода. Это грозит нехваткой топлива в российской столице. Поэтому поставки топлива из регионов перенаправлены в центр. В частности, компания "Уралнефть" из Башкортостана обеспечивает в первую очередь Москву бензином, дизельным и авиационным топливом.