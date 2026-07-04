Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що у Читі у Забайкальському краї за паливом створюються масштабні черги, які сягають 2, а подекуди до 5 кілометрів. Росія – дуже велика країна, відповідно, масштаб кризи там тільки нарощується.

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Коваленко зауважив, що російські НПЗ не здатні покривати дефіцит пального, який виник в країні внаслідок дуже вдалих ударів України, кількість яких зростає.

Росія зараз вимушена імпортувати пальне з Індії. Також Казахстан надав 50 тисяч тонн гуманітарної допомоги, але це, на його думку, ненадовго. І це як крапля в морі. Тому без налагодження роботи НПЗ криза не зупиниться.

"Робота російських НПЗ не налагодиться, поки Росія не припинить війну. Інакше вона продовжить втрачати нафтопереробні заводи, які розташовані на відстані 2 тисячі кілометрів. І до цих НПЗ все долетить. Тому Росія перетворюється на державу, яка продає нафту і закуповує пальне", – пояснив керівник ЦПД.

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Водночас, з погляду Індії, все виглядає, за його словами, доволі кумедно, оскільки Росія продає туди нафту задешево, а зараз задорого купуватиме пальне, зроблене індусами з її нафти.

Це "план-капкан" Путіна: заради Костянтинівки чи Малої Токмачки, про існування яких у Москві чи Санкт-Петербурзі навіть ніхто не знає, росіяни сидять без пального. Але вони самі наголосували і обрали Володимира Путіна та підтримали так звану "СВО". Це плата за такі дії,

– пояснив Андрій Коваленко.

Він додав, якщо Росія продовжить війну і не завершить її цієї осені, взимку росіяни залишаться ще й без світла.

Нагадаємо, що через паливну кризу в Росії Кремль докладає зусиль, щоб передусім забезпечити бензином Москву. За даними Служби зовнішньої розвідки, робота Московського НПЗ призупинена через удари України приблизно на пів року. Це загрожує нестачею пального у російській столиці. Тому постачання палива з регіонів перенаправлено до центру. Зокрема, компанія "Уралнефть" із Башкортостану забезпечує насамперед Москву бензином, дизельним та авіаційним паливом.