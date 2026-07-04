Политолог Валерий Дымов рассказал "24 Каналу", что это является следствием не только санкций, но и разрушения всей экономической модели, которая долгое время обеспечивала России влияние на международной арене.

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Почему Россия утратила влияние на международном рынке

По словам Валерия Дымова, сегодня Россия продает нефть со значительной скидкой. Если нефть Brent стоит около 70 долларов за баррель, то российскую Urals приходится продавать примерно по 41–42 доллара. В то же время готовый бензин Москва вынуждена покупать по полной цене, что делает такую модель экономически невыгодной.

Они (россияне – 24 Канал) продают нефть Индии со скидкой, а покупают у нее бензин уже с прибылью для продавца. Мы можем понять, как сегодня работает математика этой войны,

– сказал политолог.

Он напомнил, что еще в 2000-х годах российские власти говорили о будущем "нефтерубля", рекордной капитализации "Газпрома" и возможности диктовать условия Европе благодаря энергоносителям. Однако теперь ситуация кардинально изменилась.

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Российская нефть становится менее востребованной

Политолог отметил, что сейчас на мировом рынке у России появляется все больше конкурентов. Страны Ближнего Востока и другие крупные производители могут предложить нефть без риска санкций, поэтому покупатели все чаще выбирают именно их.

Кроме того, Украина систематически наносит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, логистическим узлам и объектам хранения топлива. Это еще больше ослабляет возможности Кремля экспортировать топливо и зарабатывать на нем.

Ранее Россия была интегрирована в глобальный нефтяной рынок, поэтому резко отказаться от ее ресурсов было сложно. Сейчас она практически изолирована, а влияние ее нефтяной отрасли уже почти не сказывается на мировом рынке,

– подчеркнул Дымов.

Поэтому, по его мнению, все эти процессы постепенно разрушают главное преимущество России, которая десятилетиями использовала нефть и газ как инструмент политического давления.