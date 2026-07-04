Політолог Валерій Димов розповів 24 Каналу, що це є наслідком не лише санкцій, а й руйнування всієї економічної моделі, яка тривалий час забезпечувала Росії вплив на міжнародній арені.

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Чому Росія втратила вплив на міжнародному ринку

За словами Валерія Димова, сьогодні Росія продає нафту зі значною знижкою. Якщо нафта Brent коштує близько 70 доларів за барель, то російську Urals доводиться реалізовувати приблизно за 41 – 42 долари. Водночас уже готовий бензин Москва змушена купувати за повною ціною, що робить таку модель економічно невигідною.

Вони (росіяни – 24 Канал) продають нафту Індії зі знижкою, а купують у неї бензин уже з прибутком для продавця. Ми можемо зрозуміти, яким чином сьогодні працює математика цієї війни,

– сказав політолог.

Він нагадав, що ще у 2000-х роках російська влада говорила про майбутнє "нафторубля", рекордну капіталізацію "Газпрому" та можливість диктувати умови Європі завдяки енергоносіям. Однак тепер ситуація змінилася кардинально.

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Російська нафта стає менш потрібною

Політолог зазначив, що зараз на світовому ринку у Росії з'являється дедалі більше конкурентів. Країни Близького Сходу та інші великі виробники можуть запропонувати нафту без ризику санкцій, тому покупці все частіше обирають саме їх.

Крім того, Україна систематично завдає ударів по російських нафтопереробних заводах, логістичних вузлах та об'єктах зберігання пального. Це ще більше послаблює можливості Кремля експортувати паливо й заробляти на ньому.

Раніше Росія була вбудована у глобальний нафтовий ринок, тому різко відмовитися від її ресурсів було складно. Зараз вона практично ізольована, а вплив на її нафтову галузь уже майже не позначається на світовому ринку,

– наголосив Димов.

Тому, на його думку, усі ці процеси поступово руйнують головну перевагу Росії, яка десятиліттями використовувала нафту й газ як інструмент політичного тиску.