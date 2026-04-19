"Это конец и Путина, и России": какие интересные процессы запустились в Кремле

Кремлевский диктатор Владимир Путин не может заморозить войну. Потому что это будет означать либо его смерть, либо коллапс в России.

Политтехнолог Тарас Загородний озвучил 24 Каналу мнение, что если Путин говорит о заморозке, это означает, что он знает, что теряет власть и жизнь. Это будет его личным поражением.

"Никакой заморозки не будет. По крайней мере я не вижу, какой она может быть. Это личное поражение Путина. Его там сразу уберут. Нам это выгодно, потому что сразу начнется нестабильность в России. Но он не может остановить войну", – сказал он.

Интересно, что политолог Игорь Рейтерович предположил, что Путин может согласиться остановить войну. По его словам, российский диктатор может пойти на заморозку конфликта из-за экономических трудностей и неудачи на фронте. Однако пауза нужна для подготовки к большей войне против НАТО.

Какая борьба продолжается внутри России?

Тарас Загородний отметил, что внутри России происходит потасовка среди между различными структурами. Их решения противоречат друг другу. ФСБ контролирует интернет, отключение которого делает бессмысленным введение цифрового рубля, которое хочет делать Центробанк.

Центробанк и правительство России хотели ввести цифровой рубль, чтобы контролировать каждую копейку, которую переводят россияне, чтобы собирать налоги. Но когда они выключают интернет, они фактически создают опасность для депозитов, которые пытались держать в банках, делая высокую ставку, борясь с инфляцией,

– объяснил он.

В ФСО сразу хотели выключить интернет в России. А ФСБ пытались это отсрочить. Поэтому это один из примеров внутренней борьбы. Однако все службы пытаются максимально угодить Путину.

Что приближает конец России?

Политтехнолог предположил, что вряд ли российский народ восстанет против Путина. Вероятно, убрать его могут силовики или олигархи. У России не хватает ПВО, чтобы защитить стратегические объекты. Также Кремль ничего не выиграл даже от роста цен на нефть на фоне войны на Ближнем Востоке.

Это показывает тупик. Если вопрос с Ираном быстрее решится, цена на нефть будет падать. Это конец России. У них и так проблемы с дефицитом бюджета,

– подчеркнул Загородний.

Также показательным является то, что Путин публично признает проблемы в экономике России. Ведь раньше так называемый глава Кремля постоянно избегал этой темы.

Какие проблемы у Путина?