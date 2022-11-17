Пьют, убивают друг друга и калечатся: Минобороны о состоянии российских военных в Украине

Украинские военные ежедневно наносят оккупантам безумные потери и гонят его с территории нашего государства. Поэтому и ряд других причин морально-психологическое состояние кафиров ужасное.

Также отметим, что среди оккупационных военных все больше распространяются панические настроения. Об этом рассказала заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр на брифинге по обстановке на фронте российско-украинской войны.

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Алкоголизм и разборки

Из-за такого психологического состояния оккупанты пытаются находить выход, как могут. Потому среди них наблюдается массовое злоупотребление алкогольными напитками. Однако это приводит и к другим проблемам. В частности, участились случаи вооруженных конфликтов между представителями разных подразделений, что в свою очередь приводит к дестабилизации.

Конечно, командование российских оккупационных войск пытается взять ситуацию в свои руки и исправить ее. Для этого пытаются запретить продажу алкоголя военным и привлекать к ответственности причастных к вооруженным конфликтам.

Умышленное травмирование и суицид

Однако те, кто хочет не только забыть хоть на время под действием алкоголя, выбирают и более радикальные методы. Да, Украине известны случаи:

преднамеренного самоувечья представителей российских военных,

суицидов.

Это связано с тем, что моральный и психологический уровень среди личного состава оккупантов снижен максимально, насколько это возможно.

Российские войска демотивированы сегодня, но никакого шанса, кроме как из-за суицида или добровольного увечья у них нет шансов покинуть территорию, куда их принудительно направили для ведения войны,

– отметила Анна Маляр.

У кафиров есть и другой путь

Отметим, что покинуть зону боевых действий и при этом уцелеть оккупанты могут с помощью проекта "Хочу жить". Позвонив на горячую линию, они могут сдаться в плен , а поскольку Украина – это правовое государство, им будут гарантированы безопасность, питание и возможность обмена и обращения в соответствии с Женевскими конвенциями.

Для этого необходимо воспользоваться соответствующим чат-ботом или обратиться за номерами:

+38 066 580 34 98

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