Военный обозреватель Иван Тимочко рассказал "24 Каналу", что последние атаки по объектам в Крыму и на территории России демонстрируют результат системной работы по уничтожению вражеской логистики.

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Какие у россиян проблемы на фронте

По словам Ивана Тимочко, российская армия уже ощущает последствия ударов по нефтетерминалам, энергетическим объектам и транспортной инфраструктуре. Особенно показательным он назвал рекордное количество уничтоженного автотранспорта оккупантов.

Россия как в пределах собственной территории, так и на линии фронта пытается перегруппировать и усилить свои войска и логистику. Но запланированные масштабные военные операции становятся чрезвычайно сложными именно из-за проблем с обеспечением,

– отметил военный обозреватель.

Он напомнил, что после неудач весенней кампании россияне заявляли о масштабном летнем наступлении. Однако без стабильной логистики реализовать такие планы будет крайне сложно.

Обратите внимание! В ночь на 22 июня 2026 года беспилотники массированно атаковали военные объекты России и оккупированных территорий. Взрывы раздавались в Москве, Брянске, Крыму, Бердянске и Донецке. Сообщалось об атаке на Таврическую ТЭС вблизи Симферополя, пожаре возле здания пограничной службы ФСБ в Армянске и поражении железнодорожной инфраструктуры в Брянске.

Украина не только успешно поражает логистические маршруты противника, но и наращивает темпы уничтожения систем ПВО, реактивной артиллерии и других средств огневой поддержки российских войск.

Военный обозреватель о проблемах России из-за атак Украины: видео

Кроме того, украинские силы активно уничтожают транспорт, который оккупанты используют для подвозки боекомплекта, дронов, топлива и личного состава. Это замедляет перемещение ресурсов и увеличивает уязвимость логистических колонн перед новыми ударами.

По мнению Ивана Тимочко, если нынешние темпы поражения сохранятся, Россия столкнется с серьезной нехваткой транспорта по всей логистической цепочке — от тыловых центров обеспечения до передовой.

Солдат без логистики, без снабжения — от одежды и носков до боекомплекта — это уже не солдат. Это толпа людей, которая не способна ни наступать, ни эффективно обороняться,

– подчеркнул военный обозреватель.

Также он отметил, что российское командование в настоящее время вынуждено преимущественно реагировать на действия Украины, а не навязывать собственные решения. Это свидетельствует о том, что инициатива в вопросах ударов по логистике и военной инфраструктуре все больше переходит к украинской стороне.

Интересно, что украинская авиация нанесла удар по мосту через реку Карачокрак в Запорожской области, который, вероятно, российские военные использовали для логистики. Целью атаки было затруднение снабжения и перемещения сил противника на этом направлении.