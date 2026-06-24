Військовий оглядач Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що останні атаки по об'єктах у Криму та на території Росії демонструють результат системної роботи зі знищення ворожої логістики.

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Які у росіян проблеми на фронті

За словами Івана Тимочка, російська армія вже відчуває наслідки ударів по нафтотерміналах, енергетичних об'єктах та транспортній інфраструктурі. Особливо показовим він назвав рекордну кількість знищеного автотранспорту окупантів.

Росія як у межах власної території, так і на лінії фронту намагається перегруповувати та підсилювати свої війська і логістику. Але заплановані масштабні військові операції стають надзвичайно складними саме через проблеми із забезпеченням,

– зазначив військовий оглядач.

Він нагадав, що після невдач весняної кампанії росіяни заявляли про масштабний літній наступ. Однак без стабільної логістики реалізувати такі плани буде вкрай важко.

Зверніть увагу! У ніч на 22 червня 2026 року безпілотники масовано атакували військові об'єкти Росії та окупованих територій. Вибухи лунали в Москві, Брянську, Криму, Бердянську та Донецьку. Повідомлялося про атаку на Таврійську ТЕС поблизу Сімферополя, пожежу біля будівлі прикордонної служби ФСБ в Армянську та ураження залізничної інфраструктури в Брянську.

Україна не лише успішно уражає логістичні маршрути противника, а й нарощує темпи знищення систем ППО, реактивної артилерії та інших засобів вогневої підтримки російських військ.

Військовий оглядач про проблеми Росії через атаки України: відео

Крім того, українські сили активно знищують транспорт, який окупанти використовують для підвезення боєкомплекту, дронів, пального та особового складу. Це сповільнює переміщення ресурсів і збільшує вразливість логістичних колон до нових ударів.

На думку Івана Тимочка, якщо нинішні темпи ураження збережуться, Росія зіткнеться із серйозною нестачею транспорту по всьому логістичному ланцюгу – від тилових центрів забезпечення до передової.

Солдат без логістики, без постачання від одягу й шкарпеток до боєкомплекту – це вже не солдат. Це юрба людей, яка не здатна ні наступати, ні ефективно оборонятися,

– підкреслив військовий оглядач.

Також він зазначив, що російське командування наразі змушене переважно реагувати на дії України, а не нав'язувати власні рішення. Це свідчить про те, що ініціатива в питаннях ударів по логістиці та військовій інфраструктурі дедалі більше переходить до української сторони.

Цікаво, українська авіація завдала удару по мосту через річку Карачокрак у Запорізькій області, який, ймовірно, російські військові використовували для логістики. Метою атаки було ускладнення постачання та переміщення сил противника на цьому напрямку.