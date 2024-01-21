Об этом 24 Канала рассказали источники в спецслужбах. Они также рассказали, что нефтяной терминал в Усть-Луге после атаки полностью остановил свою работу.
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Россияне имеют проблемы с ПВО
Собеседники рассказали, что атака Службы безопасности Украины по морскому нефтяному терминалу в Усть-Луге нанесла не только значительный материальный, но и имиджевый ущерб российским оккупантам.
Хваленая российская ПВО продемонстрировала свою дырявость. По данным наших источников, россияне вынуждены перекидать еще больше установок ПВО с фронта в защиту тыла,
– рассказали собеседники.
Кроме того, они рассказали, что после атаки СБУ все находившиеся у терминала танкеры отошли далеко в море. Их загрузка была сорвана.
В Воздушных силах высказались о российском ПВО
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат оценил уязвимость противовоздушной обороны россиян. По его словам, "ПВО российская прореживается".
- Полковник подчеркнул, что Москва, Петербург, бункеры Путина будут чем-то защищены более или менее, но дроны украинского производства долетают и до Москвы, и Питера, и других нефтебаз. Игнат сказал, что кое-где в России "проходной двор" в плане прикрытия неба.
- Кроме того, пресс-секретарь Воздушных сил сказал, что Силы обороны концентрируют свое внимание на уничтожении самих установок ПВО врага. И в этом наши защитники имеют определенный успех.
- Рост потерь в России как в личном составе, так и в технике, в том числе в ПВО, был оценен в разведке Великобритании. В ведомстве сказали, что потери врага выросли по сравнению с прошлым промежутком времени.
- Следует отметить, что атака по нефтяному терминалу в Усть-Луге осуществила СБУ с помощью беспилотников. Где расположен нефтетерминал, поразивший Украину – читайте в материале.