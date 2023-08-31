У россиян паника: какие проблемы у врага в районе Вербового

Военные Вооруженных сил Украины не прекращают тяжелую борьбу с российскими оккупантами и вытесняют их на восточном и южном направлениях. В частности, в Запорожской области в районе села Вербовое врагу очень тяжело.

Об этом 24 Каналу рассказал депутат Запорожского городского совета Дмитрий Кирильчук. Украинские защитники одолевают российские так называемые системы укрепления.

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Ситуация возле Вербового

29 августа в Генштабе отметили: украинские защитники имеют успех в направлении населенных пунктов Новоданиловка – Вербовое, что в Запорожской области. Они закрепляются на достигнутых рубежах и осуществляют меры контрбатарейной борьбы. По словам спикера Андрея Ковалева, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении.

У них (россиян – 24 Канал) паника. Их морально-психологическое состояние очень подавлено. Потому что с прорывом первой линии обороны дальше, в зависимости от локаций, идут несколько их оборонительных сооружений,

– отметил Кирильчук.

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Речь идет и о пресловутых "зубах дракона", которые в свое время внедрял Сергей Суровикин по прозвищу "генерал Армагеддон". Это обычные бетонные конусы, которые, по мнению российского оккупанта, должны были защитить его армию от прорыва украинских войск.

"Это одна из оборонных линий, нашим защитникам понадобилось меньше суток, чтобы устранить, обойти ее и продолжить наступательные действия. Представьте, в каком они состоянии (россияне – 24 Канал), потому что думали, что в безопасности там и у нас ничего не удастся. Они в ужасе и ждут, когда ответственность их застанет", – добавил депутат Запорожского городского совета.

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