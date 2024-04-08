Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сказал 24 Каналу, что утверждение, что якобы силы России являются "крепкими и сильными" не соответствует действительности. Враг несет значительные потери на поле боя и не демонстрирует больших достижений.

Важно Риторика России о переговорах с Украиной вышла на новый уровень, – ISW

Не все так хорошо в России

Он напомнил, что в начале широкомасштабного вторжения враг наступал по 9 направлениям. Сейчас его активность распространяется преимущественно в районе Донецкой и Луганской областей.

Харьков россияне терроризируют дистанционно, потому что им не хватает военного контингента. Также бои ведутся на Юге Украины, но на тех направлениях, где противник отступал,

– подчеркнул Тимочко.

Относительно ситуации в оккупированном Крыму, то российская Черноморская флотилия почти вся перебазировалась в Новороссийск. А войском, которое они имеют на Крымском полуострове, россияне не смогли остановить, в частности, зерновые перевозки Украины.

Даже продвижение вражеских войск на Восточном направлении, с учетом тех сил и средств, которые привлекают оккупанты, не соизмеримы с их успехами,

– заметил он.

Нельзя утверждать, что Путин слишком сильный, ведь в России не все так хорошо, как он хочет показать. На 2024 год Москва выделила 120 миллиардов долларов на введение боевых действий, и из них 80 миллиардов – это прямые расходы на армию.

Остальные – завуалированные, то есть эти средства Путин забрал из других расходов – из социальной сферы, из медицины, образования. Видим, что происходит в Орске, где прорвалась дамба, которую они строили из глины, создав бутафорию,

– подчеркнул председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Обратите внимание! Значительный ущерб экономике врага наносят удары Украины по НПЗ на территории России. Эти предприятия выходят из строя не на день или два, а на месяцы.

Очень серьезные вызовы для Путина

Россия также имеет существенные проблемы на международной арене. Сейчас на Западе ведутся дебаты о возможности предоставления Украине арестованных средств России. Также суд в Гааге начал работать серьезно: продолжается сбор фактов, открываются уголовные производства относительно нанесения ущерба в Украине. Кроме того, МУС в Гааге выдал ордер на арест Путина.

Это очень серьезные вызовы для Путина, по мнению Тимочко, которые с каждым днем сужают поле его деятельности. Он пытается быть сильным только там, где имеет абсолютную власть, то есть в России, где бросает население на фронт против Украины, пытаясь сейчас сыграть ва-банк.

Не настолько огромный запас прочности у россиян, как они пытаются декларировать. Они несут большие потери, в частности в артиллерии: только в течение двух дней враг потерял одну артиллерийскую бригаду. Это очень много,

– отметил Иван Тимочко.

Россияне, по его словам, сейчас используют КАБы, удары которыми позволяют им минимально продвигаться. Однако как только у ВСУ появится какое-то действенное средство противодействия носителям КАБов, то это преимущество будет рано или поздно сведено на нет.

Враг ежедневно продолжает нести большие потери