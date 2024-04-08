Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сказал 24 Каналу, что утверждение, что якобы силы России являются "крепкими и сильными" не соответствует действительности. Враг несет значительные потери на поле боя и не демонстрирует больших достижений.
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Не все так хорошо в России
Он напомнил, что в начале широкомасштабного вторжения враг наступал по 9 направлениям. Сейчас его активность распространяется преимущественно в районе Донецкой и Луганской областей.
Харьков россияне терроризируют дистанционно, потому что им не хватает военного контингента. Также бои ведутся на Юге Украины, но на тех направлениях, где противник отступал,
– подчеркнул Тимочко.
Относительно ситуации в оккупированном Крыму, то российская Черноморская флотилия почти вся перебазировалась в Новороссийск. А войском, которое они имеют на Крымском полуострове, россияне не смогли остановить, в частности, зерновые перевозки Украины.
Даже продвижение вражеских войск на Восточном направлении, с учетом тех сил и средств, которые привлекают оккупанты, не соизмеримы с их успехами,
– заметил он.
Нельзя утверждать, что Путин слишком сильный, ведь в России не все так хорошо, как он хочет показать. На 2024 год Москва выделила 120 миллиардов долларов на введение боевых действий, и из них 80 миллиардов – это прямые расходы на армию.
Остальные – завуалированные, то есть эти средства Путин забрал из других расходов – из социальной сферы, из медицины, образования. Видим, что происходит в Орске, где прорвалась дамба, которую они строили из глины, создав бутафорию,
– подчеркнул председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.
Очень серьезные вызовы для Путина
Россия также имеет существенные проблемы на международной арене. Сейчас на Западе ведутся дебаты о возможности предоставления Украине арестованных средств России. Также суд в Гааге начал работать серьезно: продолжается сбор фактов, открываются уголовные производства относительно нанесения ущерба в Украине. Кроме того, МУС в Гааге выдал ордер на арест Путина.
Это очень серьезные вызовы для Путина, по мнению Тимочко, которые с каждым днем сужают поле его деятельности. Он пытается быть сильным только там, где имеет абсолютную власть, то есть в России, где бросает население на фронт против Украины, пытаясь сейчас сыграть ва-банк.
Не настолько огромный запас прочности у россиян, как они пытаются декларировать. Они несут большие потери, в частности в артиллерии: только в течение двух дней враг потерял одну артиллерийскую бригаду. Это очень много,
– отметил Иван Тимочко.
Россияне, по его словам, сейчас используют КАБы, удары которыми позволяют им минимально продвигаться. Однако как только у ВСУ появится какое-то действенное средство противодействия носителям КАБов, то это преимущество будет рано или поздно сведено на нет.
Враг ежедневно продолжает нести большие потери
- За последние сутки (по состоянию на 8 апреля) было ликвидировано 890 оккупантов, а всего с начала полномасштабного вторжения – 448 тысяч.
- Также с начала войны и каждый ее новый день россияне теряют военную технику и вооружение, в частности: танков – 7087 (+13) единиц, боевых бронированных машин – 13575 (+24) единиц, артиллерийских систем – 11356 (+40) единиц, РСЗО – 1039 (+3) единиц, средства ПВО – 751 (+2) единиц, самолетов – 347 (+0) единиц, вертолетов – 325 (+0) единиц, БПЛА оперативно-тактического уровня – 8996 (+40) единиц, крылатые ракеты – 2065 (+1) единиц, корабли / катера – 26 (+0) единиц, подводные лодки – 1 (+0) единиц и тому подобное.
- Также украинские силы нанесли 5 апреля удары по аэродромам врага в Ростовской области, а еще – в городах Воронеж, Курск, Ейск и Энгельс.