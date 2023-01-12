Что не так с экипировкой российских военных: аналитики привели красноречивые примеры

Благодаря тому, что Россия не первый месяц заваливает позиции наших подразделений труппами своих военных, у украинских защитников была не одна возможность затрофеить снаряжение врага, а у аналитиков – проанализировать его. Если говорить коротко, то такая оснастка лишь ярче демонстрирует отношение России к своим военным как к пушечному мясу.

Более того, такое отношение в русской армии прослеживается еще со времен мировых войн. Об этом рассказал на брифинге начальник информационно-аналитического отдела Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники, полковник Александр Заруба, пишет 24 Канал.

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Так, благодаря слаженным действиям всех видов и родов войск ВСУ, а также "заботе" страны-террористки о своих людях, потери России на 12 января превысили уже 113 тысяч. К такой смертности врага, кроме успехов украинских военных, привели несколько причин:

низкий уровень подготовки,

плохое обеспечение,

бестолковая российская тактика и стратегия.

Так, в Центре исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники выделили несколько причин такого положения.

Первая причина: малое количество достойного оснащения

Прежде всего, Александр Заруба выделил среди проблем российской армии мизерное количество высокотехнологичных образцов вооружения, оснащения и оборудования для бойца-пехотинца. Здесь не обошлось и без санкций, ведь в современной экипировке россиянина, во многих случаях скопированного с западных образцов, есть иностранные комплектующие. А без них и производство новых образцов практически невозможно.



Иностранные комплектующие в комплексе разведки управления образца "Стрелец" / Скриншот с видео

Поэтому россияне пытаются заменить элементы военной экипировки деталями, которые для этого не были предназначены. К примеру, переносной компьютер командира военной разведки из этого комплекса – это обычный промышленный планшет, используемый в строительстве, геологической разведке и других отраслях хозяйства.

Впоследствии после покупки одной компании другой планшет начал выпускаться под названием "Альгиз". Единственное, что делается в России – это заменяется ярлык с названием компьютера,

– подчеркнул Александр Заруба.

Также он обратил внимание и на радиостанцию "Azart", у которой из российского – только наружная панель.

Вторая причина: качество имеющейся экипировки

Россияне не только не могут пополнять обмундирование или его элементы из-за санкций, но и производить собственную продукцию высокого качества. И речь не о сверхтехнологиях, а о качестве и прочности даже тканей, обуви и т.д.

Например, военным Украины удалось затрофеить шлемы врага, которые были современными только по внешнему виду. Некоторые из них имели устаревшую систему крепления и регулировки, которая при попадании пули травмирует и нередко приводит к увечью.



Затрофеенные шлемы оккупантов / Скриншот с видео

Такова же история со снаряжением. Например, по словам Александра Зарубы, оно обладает высокой горючестью и неустойчивостью к воздействию горюче-смазочных материалов. Следовательно, в очагах пожаров оккупанты имеют мало шансов для выживания.

Проблемы есть и с бронеплитами, просто не соответствующими заявленному классу, ведь часто заменяются суррогатами.

Качество такой продукции составляет поразительный контраст с заявлениями о технологическом превосходстве России и тех образцов, которые часто провозглашаются под российским лозунгом "аналогов нет",

– подчеркнул Александр Заруба.

Третья причина: коррупция

Не обошлось, конечно, без коррупционной составляющей. Так, например, депутат Госдумы и генерал Гурулев заявил о пропаже около полутора миллионов комплектов военной формы. Однако, скорее всего, с таким уровнем коррупции она существовала только на бумаге.

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Поэтому, несмотря на заявления "министерства войны" России о закупке и поставке в войска более 300 тысяч комплектов боевого снаряжения, на самом деле оно – не выдается. Следовательно, оккупантам часто приходится самим заботиться о том, в чем они поедут в чужую страну умирать.

"Таким отношением к оснащению собственного бойца, который на сегодняшний день является в основном мобилизованным, Россия фактически способствует уничтожению собственного народа, особенно нацменьшинств из бедных окраин", – подытожил Александр Заруба.